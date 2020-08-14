На «Спартак Арене» пройдет турнир по футболу: ожидается приезд команд из Харькова, Львова, Минска

В Житомире состоится городской турнир по футболу памяти Дмитрия Рудя. В турнире примут участие команды детско-юношеских спортивных школ.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в городском совете, футбольный турнир пройдет с 22 по 24 августа на "Спартак Арене".
В Житомир должны приехать команды из 6 городов страны, в частности: "Шахтер", "Карпаты", "Металлист 1925". Также ожидается участие команды из Беларуси.
Программа соревнований
22 августа
11.00 - торжественное открытие;
12.00 - начало игр.
23 августа
9.00 - игры в подгруппах.
24 августа
10.00 - полуфинальные игры;
17.00 - игра за III место;
18.30 - финал;
20.00 - церемония награждения.
Дмитрий Сергеевич Рудь
- родился 1998 года в городе Житомир. Потерял родителей, воспитывался бабушкой и дедушкой. В 2015 закончил житомирскую специализированную школу № 20.
1 июля 2016-го поступил на военную службу по контракту; матрос, старший стрелок-санитар 1-го отделения 1-го взвода десантно-штурмовой роты 503-го батальона. Участвовал в боевых действиях. 16 мая 2018 года погиб во время вражеского обстрела из РПГ-7 позиций вблизи Талаковки.
18 мая 2018-го похоронен на Смолянском кладбище Житомира. За проявленный героизм Дмитрий награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).