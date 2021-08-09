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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Август » 9 » 16:41:58

Партія «Слуга Народу» вимагає притягнути до відповідальності винних в екологічній катастрофі на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Вчера, 16:41:51 1431 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Партія «Слуга Народу» вимагає притягнути до відповідальності винних в екологічній катастрофі на Житомирщині

 Текст відповідного звернення був сьогодні зачитаний Віктором Євдокимовим – керівником фракції «Слуга Народу» у Житомирській міській раді – під час позачергової сесії. В ньому, зокрема, йшлося про притягнення до кримінальної відповідальності посадовців КП «Житомирводоканал» та звільнення директора підприємства Андрія Нікітіна.

Головним питанням, що розглядалося на сесії, стала аварія на каналізаційному колекторі «Житомирводоканалу». Вона спричинила викид у річку Тетерів 7 тисяч тонн нечистот. За масштабами – це екологічна катастрофа.

Отже, депутати вимагають від місцевих чиновників та відповідних служб негайно ліквідувати наслідки катастрофи, знайти винних та притягнути їх до відповідальності.

«Правоохоронним і контролюючим органам провести розслідування діяльності КП «Житомирводоканал» і його керівництва стосовно завданих збитків довкіллю (ст.441 КК України – екоцид) і терміново звільнити керівника КП «Житомирводоканал», – йдеться у зверненні.


Також серед вимог – проведення повного аудиту коштів, виділених на реконструкцію очисних споруд та інших об’єктів КП «Житомирводоканал».

Нагадаємо, що 6 серпня на каналізаційному колекторі КП «Житомирводоканал» сталася аварія, внаслідок якої лише за одну ніч у річку Тетерів потрапило 7 тисяч тонн нечистот. Забруднення продовжується. Поки не запущені насоси на головній каналізаційній насосній станції, у річку через аварійний скид потрапляє від 20 до 30 тисяч кубічних метрів неочищених стоків. Вже 7 та 8 серпня спостерігалося катастрофічне зменшення кисню у воді та масова загибель риби в річці Тетерів.




Пресслужба політичної партії "Слуга народу"
 
Тэги: Слуга народу
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 01:56:49, Сегодня [Материал]

В нормальной стране никакие обращения в правоохранительные органы не нужны, а правоохранительные органы сами реагируют, и не ждут пинка под зад. Когда им нужно, они сразу все видят и показывают, что умеют работать. А когда им фиолетово - включают "ничего не знаю, не вижу, не слышал бла-бла".
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