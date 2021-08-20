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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 20 » 16:15:59

Полиция напомнила житомирским водителям, как оплатить штраф за превышение скорости

Вчера, 16:15:59 693 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция напомнила житомирским водителям, как оплатить штраф за превышение скорости

 20 августа в Житомире заработали первые три камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщалось, одна камера установлена ​​на улице Победы, еще две - на улице Чудновской.

В патрульной полиции напомнили водителям, что оплатить административный штраф можно несколькими способами:
 
  • Перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления;
  • Использовать платежные инструменты в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя";
  • Воспользоваться чат-ботом в Telegram @ShtrafyPDRbot. Здесь можно еще и пуш-сообщения настроить;
  • Внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, которые функционируют в соответствии с законодательством Украины;
  • Оплатить лично в банковском отделении.

Если нарушитель, которого зафиксировали камеры автофиксации нарушений ПДД, оплатит свой штраф в течение 10 рабочих дней со дня сообщения, то он сможет заплатить только половину стоимости штрафа.

Напомним, приборы фиксации появятся на улицах Житомира еще по 9 адресам.
Тэги: полиция, Житомир, штраф, камеры
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Комментариев: 2
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 21:33:31, Вчера [Материал]

Штраф приходит автоматически в прогу монобанка на следующий день. Там же его можно оплатить одним нажатием)
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:42:32, Вчера [Материал]

а зачеи?
как это повлияет на безопасность движения
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