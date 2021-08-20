Полиция напомнила житомирским водителям, как оплатить штраф за превышение скорости

20 августа в Житомире заработали первые три камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
Как сообщалось
, одна камера установлена на улице Победы, еще две - на улице Чудновской.
В патрульной полиции напомнили водителям, что оплатить административный штраф можно несколькими способами:
- Перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления;
- Использовать платежные инструменты в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя";
- Воспользоваться чат-ботом в Telegram @ShtrafyPDRbot. Здесь можно еще и пуш-сообщения настроить;
- Внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, которые функционируют в соответствии с законодательством Украины;
- Оплатить лично в банковском отделении.
Если нарушитель, которого зафиксировали камеры автофиксации нарушений ПДД, оплатит свой штраф в течение 10 рабочих дней со дня сообщения, то он сможет заплатить только половину стоимости штрафа.
Напомним, приборы фиксации появятся на улицах Житомира еще по 9 адресам
.