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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 30 » 12:04:23

На окраине Житомира за 30 миллионов построят индустриальный парк

Сегодня, 12:04:23 1533 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На окраине Житомира за 30 миллионов построят индустриальный парк

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на строительство в Житомире индустриального парка.

Как сообщается на портале Prozorro, промышленную площадку планируют построить возле Киевского шоссе.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 31,7 млн грн.

По условиям тендерной документации, подрядчик должен снять старое покрытие и положить новый асфальт, устроить тротуары, провести земляные работы, построить сети водоснабжения, водоотведения и канализационную насосную станцию.

Тендерные предложения принимаются до 14 сентября, аукцион запланирован на 15 сентября 2021 года.
 

Предыстория


Депутаты Житомирского городского совета в 2016 году приняли решение о создании индустриального парка «ZHYTOMYR-EAST».

Технопарк должен был развернутся в восточной части города на Киевском шоссе. Сообщалось, что его территория составит 24,7 га.

В феврале 2017 года были попытки горсовета провести конкурс и найти управляющую компанию для индустриального парка.

Позже прокуратура заявила, что Житомирский городской совет незаконно изъял 11 га земель военного аэродрома под строительство индустриального парка. Земли были возвращены Министерству обороны Украины.

Тэги: Житомир, индустриальный парк, тендер
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