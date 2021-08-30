На окраине Житомира за 30 миллионов построят индустриальный парк

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на строительство в Житомире индустриального парка.
Как сообщается на портале Prozorro
, промышленную площадку планируют построить возле Киевского шоссе.
Ожидаемая стоимость закупки составляет 31,7 млн грн.
По условиям тендерной документации, подрядчик должен снять старое покрытие и положить новый асфальт, устроить тротуары, провести земляные работы, построить сети водоснабжения, водоотведения и канализационную насосную станцию.
Тендерные предложения принимаются до 14 сентября, аукцион запланирован на 15 сентября 2021 года.
Предыстория
Депутаты Житомирского городского совета в 2016 году приняли решение о создании индустриального парка
«ZHYTOMYR-EAST».
Технопарк должен был развернутся в восточной части города на Киевском шоссе. Сообщалось, что его территория составит 24,7 га.
В феврале 2017 года были попытки горсовета провести конкурс и найти управляющую компанию
для индустриального парка.
Позже прокуратура заявила, что Житомирский городской совет незаконно изъял 11 га земель военного аэродрома
под строительство индустриального парка. Земли были возвращены Министерству обороны Украины.