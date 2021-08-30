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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2021 » Август » 30 » 15:53:46

Фестиваль дерунов 2021: когда состоится и что подготовили для гостей

Сегодня, 15:53:46 817 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фестиваль дерунов 2021: когда состоится и что подготовили для гостей

 В ближайшую субботу, 4 сентября, в Коростене состоится XIII Международный фестиваль дерунов. Праздник пройдет на территории парка культуры и отдыха «Древлянский».

Для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы, конкурсы, детские аттракционы, концерты и конечно вкусные деруны.

Завершится фестиваль выступлением Народной артистки Ирины Федишин и танцевально-развлекательной программой.
 

Фестиваль дерунів. Програма заходів


10.00 - 21.00 Святкова торгівля, робота дитячих атракціонів. (вул. Грушевського, парк Древлянський)

10.00 - 13.50 Гала- концерт учасників Всеукраїнського фестиваль-конкурсу «Грай, гармонь!» (МПК  ім. Т. Шевченка)

12.00 - 12.30 Урочисте відкриття ХІІІ Міжнародного фестивалю дерунів.

12.30 - 15.00 Майстер-клас міського голови та почесних гостей свята.
Школа дерунярства (Майданчик біля пам’ятника княгині Малуші)

12.00 - 17.00 Проведення конкурсів, виступи народних фольклорних колективів із різних регіонів України. (Парк Древлянський)

11.00 - 15.00 Дерунярське триборство. (локація за палацом культури)

15.00 - 17.00 Виступ учасників фестивалю «Коростень збирає друзів»

17.00 - 18.00 Нагородження переможців конкурсів. Розіграш дерунярської лотереї. (Центральна сцена парку)

19.00 - 21.00 Зірковий концерт за участю  діджея та хедлайнера фестивалю Дерун-Фест  – Народної артистки Ірини Федишин. (Центральна площа міста)

20.00 - 22.00 Танцювально-розважальна програма
Тэги: Коростень, фестиваль дерунов
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