Фестиваль дерунов 2021: когда состоится и что подготовили для гостей

В ближайшую субботу, 4 сентября, в Коростене состоится XIII Международный фестиваль дерунов. Праздник пройдет на территории парка культуры и отдыха «Древлянский».
Для гостей подготовили насыщенную программу
: мастер-классы, конкурсы, детские аттракционы, концерты и конечно вкусные деруны.
Завершится фестиваль выступлением Народной артистки Ирины Федишин и танцевально-развлекательной программой.
Фестиваль дерунів. Програма заходів
10.00 - 21.00
Святкова торгівля, робота дитячих атракціонів. (вул. Грушевського, парк Древлянський)
10.00 - 13.50
Гала- концерт учасників Всеукраїнського фестиваль-конкурсу «Грай, гармонь!» (МПК ім. Т. Шевченка)
12.00 - 12.30
Урочисте відкриття ХІІІ Міжнародного фестивалю дерунів.
12.30 - 15.00
Майстер-клас міського голови та почесних гостей свята.
Школа дерунярства (Майданчик біля пам’ятника княгині Малуші)
12.00 - 17.00
Проведення конкурсів, виступи народних фольклорних колективів із різних регіонів України. (Парк Древлянський)
11.00 - 15.00
Дерунярське триборство. (локація за палацом культури)
15.00 - 17.00
Виступ учасників фестивалю «Коростень збирає друзів»
17.00 - 18.00
Нагородження переможців конкурсів. Розіграш дерунярської лотереї. (Центральна сцена парку)
19.00 - 21.00
Зірковий концерт за участю діджея та хедлайнера фестивалю Дерун-Фест – Народної артистки Ірини Федишин. (Центральна площа міста)
20.00 - 22.00
Танцювально-розважальна програма