В Житомире водитель легковушки, выезжая с парковки, сбил ребенка

В Житомире водитель легковушки сбил 3-летнего ребенка. Инцидент произошел 9 сентября на парковке торгово-развлекательного комплекса.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирской области.
"По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь назад при выезде с парковки, совершил наезд на ребенка, находившегося позади автомобиля", - рассказали правоохранители.
В результате ДТП 3-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в местную детскую больницу
Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.