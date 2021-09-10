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В Житомире водитель легковушки, выезжая с парковки, сбил ребенка

Сегодня, 10:13:22 171 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель легковушки, выезжая с парковки, сбил ребенка

 В Житомире водитель легковушки сбил 3-летнего ребенка. Инцидент произошел 9 сентября на парковке торгово-развлекательного комплекса.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирской области.
 

"По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь назад при выезде с парковки, совершил наезд на ребенка, находившегося позади автомобиля", - рассказали правоохранители.


В результате ДТП 3-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в местную детскую больницу

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Тэги: Житомир, дтп, парковка
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