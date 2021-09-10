СБУ проведет на Житомирщине антитеррористические учения: граждан предупреждают о неудобствах

В Житомирской области до 16 сентября Служба безопасности Украины будет проводить специальные антитеррористические учения. В ходе учений под усиленной защитой будут находиться важные объекты и места массового пребывания людей.
Об этом предупреждает
Управление СБ Украины в Житомирской области.
"Основная цель - совершенствование межведомственного взаимодействия для эффективного реагирования на возможные террористические и диверсионные угрозы в пограничном Коростенском районе", - информирует СБУ.
К тренировкам будут привлекаться подразделения региональных управлений СБУ и Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, представители органов власти и местного самоуправления.
В связи с учениями в Коростенском районе возможно временное ограничение или запрет передвижения людей и транспортных средств, будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.
"СБУ обращается к житомирянам и гостям региона с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства"
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