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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 10 » 11:58:55

СБУ проведет на Житомирщине антитеррористические учения: граждан предупреждают о неудобствах

Сегодня, 11:58:55 502 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ проведет на Житомирщине антитеррористические учения: граждан предупреждают о неудобствах

 В Житомирской области до 16 сентября Служба безопасности Украины будет проводить специальные антитеррористические учения. В ходе учений под усиленной защитой будут находиться важные объекты и места массового пребывания людей.

Об этом предупреждает Управление СБ Украины в Житомирской области.
 

"Основная цель - совершенствование межведомственного взаимодействия для эффективного реагирования на возможные террористические и диверсионные угрозы в пограничном Коростенском районе", - информирует СБУ.


К тренировкам будут привлекаться подразделения региональных управлений СБУ и Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, представители органов власти и местного самоуправления.

В связи с учениями в Коростенском районе возможно временное ограничение или запрет передвижения людей и транспортных средств, будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.

"СБУ обращается к житомирянам и гостям региона с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - сообщает спецслужба.

Тэги: СБУ, Житомирщина, учение, антитеррористические учения
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