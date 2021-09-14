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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Сентябрь » 14 » 18:03:23

Группа «Друга Ріка» сняла в Житомире клип на новую песню. ВИДЕО

Вчера, 18:03:23 1006 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Группа «Друга Ріка» сняла в Житомире клип на новую песню. ВИДЕО

 Украинская рок-группа "Друга Ріка" презентовала новую песню под названием "Остання". Примечательно, что клип для песни снимали в Житомире.

В видео демонстрируют скалу Чацкого, пешеходный мост, филармонию, летний театр "Ракушка", кинотеатр "Жовтень", водонапорную башню, сквер на Кафедральной.

Места выбраны не случайно, они связаны с историей группы.

Песня "Остання" станет частью будущего альбома, над которым работает "Друга Ріка".

"Песня о прошлом, о первой гитаре, о первом стихотворении, о первых фальшивых нотах, первом дыхании в такт, впервые сыгранной песне", - сказал Валерий Харчишин, фронтмен рок-группы "Друга Ріка".
 
Тэги: Друга ріка, Житомир, песня, клип
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Комментариев: 2
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:51:54, Вчера [Материал]

То ж файно!
lucifer
2 Lucifer (lucifer)   • 22:57:14, Вчера [Материал]

Круто! В плейлист і на повтор;)
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