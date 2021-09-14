Группа «Друга Ріка» сняла в Житомире клип на новую песню. ВИДЕО

Украинская рок-группа "Друга Ріка" презентовала новую песню под названием "Остання". Примечательно, что клип для песни снимали в Житомире.
В видео демонстрируют скалу Чацкого, пешеходный мост, филармонию, летний театр "Ракушка", кинотеатр "Жовтень", водонапорную башню, сквер на Кафедральной.
Места выбраны не случайно, они связаны с историей группы.
Песня "Остання" станет частью будущего альбома, над которым работает "Друга Ріка".
"Песня о прошлом, о первой гитаре, о первом стихотворении, о первых фальшивых нотах, первом дыхании в такт, впервые сыгранной песне"
, - сказал Валерий Харчишин, фронтмен рок-группы "Друга Ріка".