При взрыве авто в Днепре погибли сотрудница ГСЧС и ветеран АТО: дело расследуют как теракт

15 сентября около девяти утра в Днепре взорвался автомобиль Nissan Primera, погибли два человека. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины
.
Известно, что в результате взрыва погибли два человека: мужчина и женщина.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила
, что погибшей была начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Отмечается, что она была одним из лучших сотрудников ГСЧС, волонтером Красного Креста.
Погибший мужчина - участник ОО "Український легіон
", ветеран АТО Алексей Кавлак.
Он инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта Aid Brothers, инструктор 44 учебного центра. Учил военных, полицию и гражданских.
Взрыв расследует Служба безопасности Украины
. Дело предварительно квалифицировали как теракт (статья 258 Уголовного кодекса Украины).