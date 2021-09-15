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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 15 » 14:58:21

При взрыве авто в Днепре погибли сотрудница ГСЧС и ветеран АТО: дело расследуют как теракт

Сегодня, 14:58:10 588 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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При взрыве авто в Днепре погибли сотрудница ГСЧС и ветеран АТО: дело расследуют как теракт

 15 сентября около девяти утра в Днепре взорвался автомобиль Nissan Primera, погибли два человека. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Известно, что в результате взрыва погибли два человека: мужчина и женщина.



Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что погибшей была начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Отмечается, что она была одним из лучших сотрудников ГСЧС, волонтером Красного Креста.



Погибший мужчина - участник ОО "Український легіон", ветеран АТО Алексей Кавлак.

Он инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта Aid Brothers, инструктор 44 учебного центра. Учил военных, полицию и гражданских.



Взрыв расследует Служба безопасности Украины. Дело предварительно квалифицировали как теракт (статья 258 Уголовного кодекса Украины).

Тэги: днепр, теракт, взрыв
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