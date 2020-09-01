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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 1 » 11:53:10

Взрыв на железной дороге: движение поездов в Житомирской области восстановлено

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Взрыв на железной дороге: движение поездов в Житомирской области восстановлено

 В Житомирской области восстановили движение по железнодорожным путям, где накануне произошел взрыв. Утром было проведено экстренное совещание руководства области с правоохранителями.

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

"Немедленно провели утреннее координационное совещание с областным руководством СБУ, Нацполиции и прокуратуры из-за взрыва, который произошел у станции Бехи", - сообщил председатель ОГА.

Он отметил, что уголовное дело находится на личном контроле руководителей правоохранительных ведомств и расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Коростенском районе 31 августа подорвали железнодорожный путь, по которому двигался грузовой поезд с топливом.
Тэги: поезд, теракт, взрыв, железная дорога
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