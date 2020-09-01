Взрыв на железной дороге: движение поездов в Житомирской области восстановлено

В Житомирской области восстановили движение по железнодорожным путям, где накануне произошел взрыв. Утром было проведено экстренное совещание руководства области с правоохранителями.
Об этом в Facebook
сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
"Немедленно провели утреннее координационное совещание с областным руководством СБУ, Нацполиции и прокуратуры из-за взрыва, который произошел у станции Бехи"
, - сообщил председатель ОГА.
Он отметил, что уголовное дело находится на личном контроле руководителей правоохранительных ведомств и расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Коростенском районе 31 августа подорвали железнодорожный путь
, по которому двигался грузовой поезд с топливом.