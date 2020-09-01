В Житомирской области неизвестные пытались подорвать поезд с бензином. СБУ расследует дело как теракт. ФОТО

"Оцениваем последствия взрыва на перегоне "Сокорики-Бехи", что в Коростенском районе. Это произошло во время движения поезда, который транспортировал из Республики Беларусь 64 вагона с топливом. Из-за этого повреждено более 3 метров рельсов, что остановило движение в этом направлении. На счастье, поезд не был поврежден. Это спасло близлежащие села от катастрофы. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции", - отметил Бунечко.