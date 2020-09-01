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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 1 » 07:41:05

В Житомирской области неизвестные пытались подорвать поезд с бензином. СБУ расследует дело как теракт. ФОТО

Сегодня, 08:04:05 120 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области неизвестные пытались подорвать поезд с бензином. СБУ расследует дело как теракт. ФОТО

 В Коростенском районе Житомирской области подорвали железнодорожный путь, по которому двигался грузовой поезд. Как сообщает Служба безопасности Украины, поезд транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом.

В результате инцидента деформировались рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет.

Обстоятельства совершения преступления расследуются по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.







На инцидент отреагировал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко. По его словам, взрыв не повредил поезд, что и спасло близлежащие села от катастрофы.
 

"Оцениваем последствия взрыва на перегоне "Сокорики-Бехи", что в Коростенском районе. Это произошло во время движения поезда, который транспортировал из Республики Беларусь 64 вагона с топливом. Из-за этого повреждено более 3 метров рельсов, что остановило движение в этом направлении. На счастье, поезд не был поврежден. Это спасло близлежащие села от катастрофы. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции", - отметил Бунечко.


Ремонтные бригады ночью срочно ремонтировали разрушенные пути, чтобы восстановить железнодорожное сообщение.





Тэги: теракт, взрыв, поезд, СБУ
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