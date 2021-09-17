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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Сентябрь » 17 » 13:33:22

Житомир стал частью европейского культурного пути Via Regia

Вчера, 13:33:22 481 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир стал частью европейского культурного пути Via Regia

 15-16 сентября Житомирской области прошел тур «Виа Регия - культурный путь Совета Европы». Об этом сообщает Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.

Виа Регия - культурный путь Совета Европы - это название старейшего и самого длинного сухопутного пути между Восточной и Западной Европой, длина которого 4500 км. Украина с ее богатством культурного наследия является неотъемлемой частью этого древнего культурного пути.

С целью популяризации и тестирования украинской части пути был организован промотур для тревел-блогеров Украины продолжительностью 11 дней. Участники тура уже успели посетить Львовскую, Ровенскую и Волынскую области, расположенные на этом пути. На Житомирщине путь проходит через Житомир и Радомышль.



Программой тура в Житомире было предусмотрено - пикник в сердце города на Замковой горе, пешеходная экскурсия, которая включила в себя все основные объекты центра Житомира, экскурсия к Водонароной башне, прогулка Шодуаровским парком, посещение музеев - краеведческий, «Ремесленный двор», Национальный музей космонавтики им. С.П. Королева.

В городе Радомышль - замок-музей «Радомысль», Радомышльский народный краеведческий музей и дендропарк.

Тэги: Житомир, Via Regia
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