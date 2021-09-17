Житомир стал частью европейского культурного пути Via Regia

15-16 сентября Житомирской области прошел тур «Виа Регия - культурный путь Совета Европы». Об этом сообщает Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.
Виа Регия - культурный путь Совета Европы - это название старейшего и самого длинного сухопутного пути между Восточной и Западной Европой, длина которого 4500 км. Украина с ее богатством культурного наследия является неотъемлемой частью этого древнего культурного пути.
С целью популяризации и тестирования украинской части пути был организован промотур для тревел-блогеров Украины продолжительностью 11 дней. Участники тура уже успели посетить Львовскую, Ровенскую и Волынскую области, расположенные на этом пути. На Житомирщине путь проходит через Житомир и Радомышль.
Программой тура в Житомире было предусмотрено - пикник в сердце города на Замковой горе, пешеходная экскурсия, которая включила в себя все основные объекты центра Житомира, экскурсия к Водонароной башне, прогулка Шодуаровским парком, посещение музеев - краеведческий, «Ремесленный двор», Национальный музей космонавтики им. С.П. Королева.
В городе Радомышль - замок-музей «Радомысль», Радомышльский народный краеведческий музей и дендропарк.