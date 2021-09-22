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Главная » Новости » Житомир » 2021 » Сентябрь » 22 » 14:17:34

В Житомирской области полицейские расследуют загадочную смерть женщины и ее дочерей

Вчера, 14:17:34 1303 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области полицейские расследуют загадочную смерть женщины и ее дочерей

 19-20 сентября в Коростенское райуправления милиции поступило сообщение о констатации смерти женщины и двух ее дочерей. В ходе расследования обстоятельств была назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших. Об этом 22 сентября сообщила полиция Житомирской области.
 

"19 сентября медики скорой сообщили в полицию, что в 11:55 констатировали смерть коростенки, 1968 года рождения. Во время уточнения обстоятельств, полицейские выяснили, что женщина помогала с ремонтными работами в квартире 84-летнего пенсионера и почувствовала себя плохо. Ее состояние ухудшалось стремительно и она умерла еще до прибытия кареты экстренной медицинской помощи", - информируют правоохранители.


На следующий день выяснилось, что по месту жительства женщины обнаружены тела еще двух человек - ее матери, 1944 г.р., и сестры, 1973 г.р. Их нашел сын умершей, когда приехал организовывать похороны.

Полицейские следственно-оперативной группы провели осмотр помещения. Его двери были закрыты изнутри и признаков постороннего проникновения не было. Из квартиры изъяли посуду с грибами и немагазинными спиртными напитками.

В рамках открытых уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы причин смерти женщин.
Тэги: Житомирщина, полиция, Смерть
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 14:58:09, Вчера [Материал]

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