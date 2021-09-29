В сети за $550 000 продают замок Терещенко в Денишах

На интернет-порталах по продаже недвижимости появились объявления о продаже замка Терещенко в селе Дениши.
На одном из сайтов сообщается, что имение продается вместе с земельным участком общей площадью 3,8 га.
"1 га под зданием в собственности, 2,8 га - в аренде на 49 лет. Владелец - частное лицо. Можно создать усадьбу, или вип гостиничный комплекс", - говорится в объявлении.
Стоимость имения 550 000 долларов. Продает объект мужчина по имени Руслан.
На кадастровой карте Украины отсутствует информация о типе собственности участка под замком. Земельный участок рядом - в собственности государства, с целевым назначением: другая коммерческая деятельность.
Фото: Дмитрий Следюк