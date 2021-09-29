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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 29 » 11:55:37

В сети за $550 000 продают замок Терещенко в Денишах

Сегодня, 11:55:37 1029 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В сети за $550 000 продают замок Терещенко в Денишах

 На интернет-порталах по продаже недвижимости появились объявления о продаже замка Терещенко в селе Дениши.

На одном из сайтов сообщается, что имение продается вместе с земельным участком общей площадью 3,8 га.
 

"1 га под зданием в собственности, 2,8 га - в аренде на 49 лет. Владелец - частное лицо. Можно создать усадьбу, или вип гостиничный комплекс", - говорится в объявлении.


Стоимость имения 550 000 долларов. Продает объект мужчина по имени Руслан.




На кадастровой карте Украины отсутствует информация о типе собственности участка под замком. Земельный участок рядом - в собственности государства, с целевым назначением: другая коммерческая деятельность.




Фото: Дмитрий Следюк
Тэги: Недвижимость, Дениши, продажа, замок Терещенко
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Комментариев: 5
bender123
1 vasya (bender123)   • 12:47:48, Сегодня [Материал]

шикарно написано:
"проект на канализацию с разрешением на сброс в речку тетерев".. а%уеть.. это как вообще?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:05:51, Сегодня [Материал]

а что смутило?
это стандартная практика, правда в реале очистные мало кто эксплуатирует
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 14:55:05, Сегодня [Материал]

ну і слава богу. може хтось хоть реставрує
Бо державі не цікаво...
цікавлять тільки швидкі гроші....ригать хочеться від сучасних господарників злодіїв
suhoj29
3 Сухий Житомир (suhoj29)   • 15:05:16, Сегодня [Материал]

)))) у мене істеріка згідно відкритих даних публічної кадастрової карти власник Палажка Никифорівна....
цікаво глянуть звідки судячи по імені у бабусі 500 к доларів як вона набула ті ОСОБЛИВІ земельки
suhoj29
5 Сухий Житомир (suhoj29)   • 15:09:39, Сегодня [Материал]

да...при Порошенко точно такого не було))))
у мене реально істерика

ці взагалі на все кладуть зеленчатка.....

а прокуратула імпотенти ла-ла ла-ла ла-ла
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