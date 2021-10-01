Два села в Житомирском районе отныне соединяет новая асфальтная дорога. ФОТО

"Отныне старая белощебеночная дорога между этими селами, которая на протяжении десятилетий находилась в ужасном состоянии, имеет качественное асфальтовое покрытие. Для меня реализация этого объекта была чрезвычайно важной, поскольку помню встречи с общественными организациями и жителями этих сел, которые каждый раз обращались за помощью. Ведь это основной путь, соединяющий почти половину созданной громады. Уже сейчас ею пользуются многие: местные жители ездят ней на работу в районный центр, а дети добираются на школьном автобусе в учебные заведения", - отметил Виталий Бунечко.