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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 1 » 10:27:25

Два села в Житомирском районе отныне соединяет новая асфальтная дорога. ФОТО

Сегодня, 10:27:25 2973 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Два села в Житомирском районе отныне соединяет новая асфальтная дорога. ФОТО

 В Житомирском районе завершили ремонт старой щебеночной дороги между селами Каменка и Вильск. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА.
 

"Отныне старая белощебеночная дорога между этими селами, которая на протяжении десятилетий находилась в ужасном состоянии, имеет качественное асфальтовое покрытие. Для меня реализация этого объекта была чрезвычайно важной, поскольку помню встречи с общественными организациями и жителями этих сел, которые каждый раз обращались за помощью. Ведь это основной путь, соединяющий почти половину созданной громады. Уже сейчас ею пользуются многие: местные жители ездят ней на работу в районный центр, а дети добираются на школьном автобусе в учебные заведения", - отметил Виталий Бунечко.


Во время ремонта провели укладку нового дорожного покрытия, обустройство нового тротуара, установку новых знаков и сигнальных столбиков.

Общая стоимость работ составила более 61 млн гривен.















Фото: Житомирская ОГА
Тэги: ремонт дорог, Житомирщина
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:09:31, Сегодня [Материал]

судя по фото трафик на этой дороге просто масштабнейший....
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