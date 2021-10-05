В Житомире перевозчики не выпускают на маршруты автобусы: стремительно подорожал метан

"Надеемся, что в ближайшее время перевозчики приложат все усилия, выпустят максимальное количество техники на наши маршруты и сеть заработает", - сказал Шевчук.

"Пока они не выполнят основные все требования, каждый перевозчик не увеличит количество подвижного состава до конкурсных требований и вообще эти конкурсные требования не будут выполняться, до тех пор договор с перевозчиком подписан не будет", - добавил Александр Шевчук.