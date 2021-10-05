В Житомире перевозчики не выпускают на маршруты автобусы: стремительно подорожал метан

В Житомире перевозчики, автобусы которых работают на метане, ограничили выпуск подвижного состава. Причиной стало резкое подорожание топлива, стоимость которого за месяц выросла почти на 50% и приблизилась к 40 грн/куб.
Наибольшие проблемы с выпуском автобусов наблюдались на маршрутах №8, №37, №33, №44. Последний вообще не курсировал в понедельник.
Об этом 5 октября во время брифинга сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.
По его словам, сейчас перевозчики активно работают над тем, чтобы переоборудовать автобусы на другие виды топлива. В частности, 5 октября на маршрут №44 уже выехали 7 автобусов.
"Надеемся, что в ближайшее время перевозчики приложат все усилия, выпустят максимальное количество техники на наши маршруты и сеть заработает", - сказал Шевчук.
Также стало известно, что коммунальные автобусы пока не выпускают на новый маршрут №55, чтобы при необходимости обеспечить подвижным составом проблемные маршруты.
Относительно новой автобусной сети заместитель мэра сообщил, что новый договор на обслуживание маршрутов подписан только с КП "ЖТТУ". С другими перевозчиками договора подпишут после выполнения всех условий.
Например, пока только на 45% автобусах установили gps-оборудование, а водители вовсе не обеспечены унифицированной формой.
"Пока они не выполнят основные все требования, каждый перевозчик не увеличит количество подвижного состава до конкурсных требований и вообще эти конкурсные требования не будут выполняться, до тех пор договор с перевозчиком подписан не будет", - добавил Александр Шевчук.