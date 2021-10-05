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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 5 » 17:41:37

В Житомире перевозчики не выпускают на маршруты автобусы: стремительно подорожал метан

Вчера, 17:41:37 4756 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире перевозчики не выпускают на маршруты автобусы: стремительно подорожал метан

 В Житомире перевозчики, автобусы которых работают на метане, ограничили выпуск подвижного состава. Причиной стало резкое подорожание топлива, стоимость которого за месяц выросла почти на 50% и приблизилась к 40 грн/куб.

Наибольшие проблемы с выпуском автобусов наблюдались на маршрутах №8, №37, №33, №44. Последний вообще не курсировал в понедельник.

Об этом 5 октября во время брифинга сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.

По его словам, сейчас перевозчики активно работают над тем, чтобы переоборудовать автобусы на другие виды топлива. В частности, 5 октября на маршрут №44 уже выехали 7 автобусов.
 

"Надеемся, что в ближайшее время перевозчики приложат все усилия, выпустят максимальное количество техники на наши маршруты и сеть заработает", - сказал Шевчук.




Также стало известно, что коммунальные автобусы пока не выпускают на новый маршрут №55, чтобы при необходимости обеспечить подвижным составом проблемные маршруты.

Относительно новой автобусной сети заместитель мэра сообщил, что новый договор на обслуживание маршрутов подписан только с КП "ЖТТУ". С другими перевозчиками договора подпишут после выполнения всех условий.

Например, пока только на 45% автобусах установили gps-оборудование, а водители вовсе не обеспечены унифицированной формой.
 

"Пока они не выполнят основные все требования, каждый перевозчик не увеличит количество подвижного состава до конкурсных требований и вообще эти конкурсные требования не будут выполняться, до тех пор договор с перевозчиком подписан не будет", - добавил Александр Шевчук.


Как сообщал "Журнал Житомира", со 2 октября заработала новая автобусная сеть, а большинство маршрутов изменили. Это касается автобусов №3, №4, №5, №8, №10, №11, №14, №18, №19, №23, №25, №27, №30, №37, №44.
 

Запись трансляции брифинга

Тэги: перевозчики, газ, маршрутки, Житомир
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:42:01, Вчера [Материал]

Не выпускают перевозчики? Разорвать договор и накуй с пляжа.
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