У Чуднові на Житомирщині нагородили учасників турніру з міні-футболу

У Чуднові Житомирської області відбувся щорічний турнір з міні-футболу пам’яті учасника бойових дій Василя Данилюка. Нагороди переможцям вручав Чуднівський міський голова від «Нашого краю» Віталій Войтко та секретар міськради Олена Яременко.
Турнір з міні-футболу відбувся на стадіоні «Тетерів» у Чуднові. Цьогоріч у знамаганнях взяли участь 8 команд. Футбольне змагання організовують щороку, аби в такий спосіб вшанувати пам’ять Василя Данилюка та усіх, хто віддав життя за Україну.
На початку турніру Віталій Войтко звернувся до учасників змагань та побажав командам вдалої і легкої гри.
За результатами турніру першість виборола команда Головного управління Національної поліції Житомирської області, срібними призерами стали представники ФК «ДЮСШ-АІК» (м.Чуднів), а бронза – у збірної ФК «Liv-Comfort» (м. Київ).
Пресслужба політичної партії "Наш край"