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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 6 » 15:10:43

У Чуднові на Житомирщині нагородили учасників турніру з міні-футболу   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 14:52:19 393 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Чуднові на Житомирщині нагородили учасників турніру з міні-футболу

  У Чуднові Житомирської області відбувся щорічний турнір з міні-футболу пам’яті учасника бойових дій Василя Данилюка. Нагороди переможцям вручав Чуднівський міський голова від «Нашого краю» Віталій Войтко та секретар міськради Олена Яременко.

Турнір з міні-футболу відбувся на стадіоні «Тетерів» у Чуднові. Цьогоріч у знамаганнях взяли участь 8 команд. Футбольне змагання організовують щороку, аби в такий спосіб вшанувати пам’ять Василя Данилюка та усіх, хто віддав життя за Україну.

На початку турніру Віталій Войтко звернувся до учасників змагань та  побажав командам вдалої і легкої гри.

За результатами турніру першість виборола команда Головного управління Національної поліції Житомирської області, срібними призерами стали представники  ФК «ДЮСШ-АІК» (м.Чуднів), а бронза – у збірної ФК «Liv-Comfort» (м. Київ).

Пресслужба політичної партії "Наш край"
 
Тэги: Наш край
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:09:13, Сегодня [Материал]

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