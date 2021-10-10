Ford на большой скорости вылетел на остановку и сбил людей. ФОТО

По информации прессслужбы патрульной полиции Житомира, ДТП произошло на перекрестке улиц Киевской и Князей Острожских. Водитель легкового автомобиля Ford не справилась с управлением и выехала на остановку общественного транспорта.

В результате ДТП больше всех травмировался 41-летний мужчина, который находился на остановке. Пострадавшего увезла «скорая».

Патрульні звернулися до українців: "Дотримуйтесь правил дорожнього руху!"

"Трапилась чергова ДТП", "Знову аварія на перехресті", "Водій врізався в інший автомобіль", — такі заголовки вже звичні для нашого повсякдення.

Так, ці новини читаються, їх обговорюють, про них пам’ятають. Але мало хто задумується про те, що кожна така новина — це чиєсь життя й здоров’я. Скалічені органи тіла, виснажений організм, втома, нерви, хвилювання, немалі кошти на лікування, а потім тяганина по судах і виконавчих службах, сплати штрафів, ремонти транспортних засобів… Чи рівнозначно це елементарному дотриманню правил дорожнього руху?

Нам, патрульним поліцейським, виїжджати на дорожньо-транспортні пригоди, та ще й з потерпілими — одне з найскладніших завдань. Бо це завжди кров, сльози, збитки. Часто — це людські життя.

Хтось комусь не надав переваги в русі, хтось був неуважним, нетверезим, а хтось здійснив незрозумілі маневри на дорозі чи перевищив швидкість.

Наслідок же завжди один — зіпсоване здоров’я, матеріальні збитки, довгі тяганини.

Так сталося і сьогодні. Близько 13-ї години патрульні поліцейські отримали повідомлення, що на одному з перехресть міста автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 41-річного чоловіка, який знаходився на зупинці. Медики госпіталізували потерпілого до медичного закладу.

На місце інспектори викликали слідчьо-оперативну групу для встановлення обставин події.

Безпечних вам доріг, будьте уважними, дотримуйтесь ПДР!