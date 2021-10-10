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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 10 » 09:29:18

Ford на большой скорости вылетел на остановку и сбил людей. ФОТО

Сегодня, 09:29:15 526 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ford на большой скорости вылетел на остановку и сбил людей. ФОТО

 Вчера в Житомире около 12.30 9 октября легковой автомобиль Ford Focus на огромной скорости вылетел на остановку общественного транспорта.
 
 По информации прессслужбы патрульной полиции Житомира, ДТП произошло на перекрестке улиц Киевской и Князей Острожских. Водитель легкового автомобиля Ford не справилась с управлением и выехала на остановку общественного транспорта.
 
В результате ДТП больше всех травмировался 41-летний мужчина, который находился на остановке. Пострадавшего увезла «скорая».


ДТП в Житомирі
ДТП в Житомирі
ДТП в Житомирі

Патрульні звернулися до українців: "Дотримуйтесь правил дорожнього руху!"

 
"Трапилась чергова ДТП", "Знову аварія на перехресті", "Водій врізався в інший автомобіль", — такі заголовки вже звичні для нашого повсякдення.
 
Так, ці новини читаються, їх обговорюють, про них пам’ятають. Але мало хто задумується про те, що кожна така новина — це чиєсь життя й здоров’я. Скалічені органи тіла, виснажений організм, втома, нерви, хвилювання, немалі кошти на лікування, а потім тяганина по судах і виконавчих службах, сплати штрафів, ремонти транспортних засобів… Чи рівнозначно це елементарному дотриманню правил дорожнього руху?
 
Нам, патрульним поліцейським, виїжджати на дорожньо-транспортні пригоди, та ще й з потерпілими — одне з найскладніших завдань. Бо це завжди кров, сльози, збитки. Часто — це людські життя.
 
Хтось комусь не надав переваги в русі, хтось був неуважним, нетверезим, а хтось здійснив незрозумілі маневри на дорозі чи перевищив швидкість.
 
Наслідок же завжди один — зіпсоване здоров’я, матеріальні збитки, довгі тяганини.
 
Так сталося і сьогодні. Близько 13-ї години патрульні поліцейські отримали повідомлення, що на одному з перехресть міста автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту. 
 
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 41-річного чоловіка, який знаходився на зупинці. Медики госпіталізували потерпілого до медичного закладу.
 
На місце інспектори викликали слідчьо-оперативну групу для встановлення обставин події.
 
Безпечних вам доріг, будьте уважними, дотримуйтесь ПДР!
Тэги: Форд, Житомир, дтп
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:51:56, Сегодня [Материал]

трезвый скорее всего
выпивший бы такого не натворил
Fedya
2 Jose (Fedya)   • 10:56:49, Сегодня [Материал]

"права" папік подарував або купила
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