Ситуация с водой в Тетереве катастрофическая. Что губит реку в Житомире?

Ученые из Житомира и Днепра предупреждают: если экстренно не начать решать проблемы рек, Украине грозит глобальное обезвоживание.



О здоровье и судьбах наших рек корреспондент «КП в Украине» Виктор Конев побеседовал с двумя учеными: профессором кафедры экологии государственного университета «Житомирская политехника» Еленой Уваевой, которая изучает пресноводных моллюсков и их роль в здоровье рек, и заведующим отделом экологического нормирования Института проблем природопользования и экологии НАН Украины Василием Андреевым (г. Днепр).

Когда в реках исчезнет последний моллюск…

Когда в реках исчезнет последний моллюск, у человечества одной глобальной проблемой станет больше, а вода в пресных водоемах станет еще меньше похожей на воду. Моллюсков-фильтраторов, которые мертвую воду делают живой, а грязную – чистой, уже нужно спасать, и они спасут нас, полагает Елена Уваева.

- Когда я работала над своей докторской диссертацией, - провела эксперимент на способность моллюсков к очищению воды так называемого Отсечного водохранилища в Житомире, - рассказывает Елена Уваева. - К сожалению, мои испытуемые не справились с миссией, они погибли – настолько в этом водоеме грязная вода. Я с уверенностью могу заявить, что в бассейнах всех рек Украины ситуация с водой катастрофическая.

…Помнится, еще в 80-х ложа рек и речушек бассейна Днепра были сплошь усыпаны раковинами пресноводных жемчужниц, внешне похожих на крупной мидии. А вода в реках была хоть и рыжая, но прозрачная. Моллюски пропускали через свои организмы тонны воды. Отфильтрованная органика шла в пищу, а отходы осаждались на дно. Теперь же и моллюсков не видно, и вообще ничего не видно от взвесей органики и других загрязнителей. За последние три десятилетия количество моллюсков-фильтраторов на квадратный метр дна водоема снизилось в разы, очищать воду стало некому.



Конкурент для жабродышащих моллюсков - избыток органики в речной воде – при окислении органика отнимает у обитателей водоемов жизненно необходимый им кислород. Смертельно опасно для них и высокое содержание соединений тяжелых металлов, которое в ряде водоемов в несколько раз превышает предельно допустимые нормы. Это, в частности, медь, цинк, железо. Ну и пестициды, которые с полей в конечном итоге попадают в водоемы.

Но и это еще не все. Производство «чистой» электроэнергии гидроэлектростанциями не такое уж и чистое. Оно убийственно для рек. Елена Уваева указала на опасность для обитателей малых рек развития так называемой малой гидроэнергетики. Ручьи и небольшие речки с нерегулированным стоком – своего рода заповедники для водных обитателей, в том числе и моллюсков. Как только и там появятся плотины, им станет совсем худо.

А ведь вымирание даже одного вида влечет разрыв пищевых цепей и симбиотических связей – это очередной удар по биоразнообразию, который обязательно рикошетом ударит и по человеку.

- Это понимают ученые, но у них нет рычагов влияния на принятие решений, - с сожалением отметила Елена Уваева. Как положительный пример она привела Польшу, где ученых услышали законодатели. Результат: вода в Висле чистая.

Каждая новая плотина убивает реки

О катастрофических изменениях гидрологии рек бассейна Днепра рассказывает Василий Андреев.

Он изучает большие и малые реки бассейна Днепра в нижнем его течении, как раз там, где наиболее отчетливо проявляются горькие плоды деструктивной деятельности человека.

Еще одна плотина, еще один пруд на безымянной речушке - и она уже не подпитывает своими водами большую реку, притоком которой является, и большая река масштабов Днепра начинает страдать от отсутствия подпитки, а вместе с ней и все живое в реке и вокруг нее.

- В Украине на душу населения приходится меньше всего пресной воды в Европе. И само собой разумеется, что нужно беречь каждый источник пресной воды, - уверен наш собеседник. - Днепр – это суммарный продукт всех его притоков. Посмотрим, что же происходит с притоками в нижнем его течении. В частности, левый приток Днепра, река Орель, совсем водность потеряла. Падает она и у всех притоков Днепра.

Главная причина в том, что малые реки, которые питают эти притоки, зарегулированы огромным количеством прудов и малых водохранилищ. Их тысячи! Такая фрагментация приводит к уничтожению экосистемы малой реки. Она теряет свою главную функцию – функцию перемещения воды и твердых частиц в ней. Следовательно, твердые частицы где-то аккумулируются - происходит заболачивание. Площадь водного зеркала увеличивается, пруд мелеет, интенсивнее становится испарение, и мы теряем огромные объемы воды. Более того: при испарении происходит накопление солей в оставшейся воде, что делает ее непригодной ни для питься, ни для хозяйственной деятельности.

Так, если предельно допустимая концентрация солей в пресной воде составляет 1 грамм на литр, то по факту минерализация прудов, устроенных на малых реках бассейна Днепра, достигает 10, 12, 15 г/л. Это, в основном, сульфаты и хлориды. Для сравнения, минерализация Азовского моря 10-11 г/л, а Черного моря – 19 - 20. За последние 20-30 лет минерализация воды в Днепре также увеличилась за счет прекращения подпитки из малых рек. Для примера: в Днепропетровской области более трех тысяч прудов. Я задаю властям вопрос: «Зачем вам столько прудов? Вы можете обосновать назначение того или иного пруда, если для орошения эту воду использовать нельзя по причине высокой минерализации, для питьевого водоснабжения – нельзя, скот эту воду тоже не пьет?» Логичного ответа нет. А вода должна течь и обеспечивать круговорот, в который мы не имеем права вмешиваться. Так задумано природой.

За последние три десятилетия количество моллюсков-фильтраторов на квадратный метр дна водоема снизилось в разы, очищать воду стало некому. Фото: Википедия

А КАК У НИХ

В США и в Европе популярно движение под названием «Снос плотин»

Так, может, взять и подорвать все плотины, чтобы вернуть жизнь умирающим рекам?

- Во всяком случае, В США и в Европе за последние два десятка лет набрало силу движение под названием «Снос плотин», - рассказывает Василий Андреев. - До людей дошло, что река должна течь. Ежегодно в США сносят сотни плотин. Европа тоже осознала губительность насилия над реками, в Австралии это движение также набирает обороты, в Японии задумались над этой проблемой. И потихоньку реки возвращаются в свое первоначальное состояние.

…Нам бы заставить любителей рек отодвинуть свои поместья хотя бы на 25 положенных по закону метров от воды... И ведь другого выхода, кроме как возвращения рек в их естественные русла и ликвидации запруд, нет! И надо бы избавиться от них раньше, чем последняя река в Украине превратится в каскад заиленных луж. А, получив глоток кислорода, начнут плодиться и работать моллюски-фильтраторы, превращая мертвую воду в живую.