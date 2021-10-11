Депутати від «Нашого краю» на Житомирщині вимагають від уряду справедливих тарифів на газ

Депутати від «Нашого краю» у кількох громадах Житомирської області ініціюють звернення до Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо соціально-економічного захисту громадян України під час проходження опалювального сезону 2021-2022 рр. та справедливу тарифікацію опалення та постачання гарячої води.
Відповідні звернення ініціювали представники політсили у Романівській, Миропільській, Любарській, Коростенській та Новоград-Волинській місцевих радах.
Вони підтримали кампанію соціального захисту #СтопХолодомор. В рамках цієї акції 15 вересня 2021 р. народним депутатом України, співголовою партії Сергієм Шаховим зареєстровано законопроєкт №6064 "Про встановлення мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг у період дії обмежень, спричинених коронавірусною хворобою (COVID-19)».
Пресслужба політичної партії «Наш край»