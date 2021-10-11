Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 11 Октября 2021    20:13:51
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Октябрь » 11 » 15:01:02

Депутати від «Нашого краю» на Житомирщині вимагають від уряду справедливих тарифів на газ   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 15:01:02 366 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутати від «Нашого краю» на Житомирщині вимагають від уряду справедливих тарифів на газ

 Депутати від «Нашого краю» у кількох громадах Житомирської області ініціюють звернення до Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо соціально-економічного захисту громадян України під час проходження опалювального сезону 2021-2022 рр. та справедливу тарифікацію опалення та постачання гарячої води. 

Відповідні звернення ініціювали представники політсили у Романівській, Миропільській, Любарській, Коростенській та Новоград-Волинській місцевих радах.

Вони підтримали кампанію соціального захисту #СтопХолодомор. В рамках цієї акції 15 вересня 2021 р. народним депутатом України, співголовою партії Сергієм Шаховим зареєстровано законопроєкт №6064 "Про встановлення мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг у період дії обмежень, спричинених коронавірусною хворобою (COVID-19)».

Пресслужба політичної партії «Наш край»


Тэги: газ
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus