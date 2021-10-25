Фабрика, которая годами загрязняла житомирские реки, реконструировала очистные сооружения

"Сегодня – чрезвычайно важный день в связи с тем, что были запущены такие большие очистные сооружения. Это была общая работа, для того, чтобы их построить. Чтобы решить этот вопрос, как видите, потребовалось чуть больше года. Действительно, обещание руководителей Понинковской бумажной фабрики, что они построят эти очистные сооружения было выполнено. Они сдержали слово и построили", – заявил Иван Туровский.