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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 25 » 14:13:18

Фабрика, которая годами загрязняла житомирские реки, реконструировала очистные сооружения

Вчера, 14:13:18 1230 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фабрика, которая годами загрязняла житомирские реки, реконструировала очистные сооружения

 Руководство Понинковской картонно-бумажной фабрики завершило техническое переоснащение очистных сооружений. Об этом заявил первый заместитель председателя Новоград-Волынской районной государственной администрации Иван Туровский, передает liga.net.
 

"Сегодня – чрезвычайно важный день в связи с тем, что были запущены такие большие очистные сооружения. Это была общая работа, для того, чтобы их построить. Чтобы решить этот вопрос, как видите, потребовалось чуть больше года. Действительно, обещание руководителей Понинковской бумажной фабрики, что они построят эти очистные сооружения было выполнено. Они сдержали слово и построили", – заявил Иван Туровский.


Как рассказал генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава, предприятие усиленно работало для того, чтобы завершить реализацию проекта согласно графику, а регион был уверен в своем экологическом будущем.


 

"Сегодня мы присутствуем на очистных сооружениях Понинковской картонно-бумажной фабрики. Кроме фабрики, здесь также сбрасывают стоки все предприятия и жилой сектор поселка Понинка. Мы прошли долгий, но необходимый путь для того, чтобы эти очистные переоснастить. Собственное финансирование, активная позиция небезразличных граждан, специалистов, принимавших участие в первом этапе технического переоснащения очистных сооружений помогли полностью выполнить эту работу., – и, слава Богу, у нас все получилось! Надеемся, что это поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе и все будет хорошо", – отметил Руслан Сава.


Масштабные работы по техническому переоснащению очистных сооружений стоили Понинковской картонно-бумажной фабрике 29 миллионов гривен и заняли более года. 

Напомним, реки Хомора и Случь несколько лет обильно загрязняют предприятия. В 2016 году на Житомирщине в связи с загрязнением рек объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера. Позже стало известно, что в загрязнении рек виновна Понинковская картонно-бумажная фабрика в Хмельницкой области.
 

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Тэги: очистные сооружения, Фабрика, загрязнение рек
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