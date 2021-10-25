Фабрика, которая годами загрязняла житомирские реки, реконструировала очистные сооружения

"Сегодня – чрезвычайно важный день в связи с тем, что были запущены такие большие очистные сооружения. Это была общая работа, для того, чтобы их построить. Чтобы решить этот вопрос, как видите, потребовалось чуть больше года. Действительно, обещание руководителей Понинковской бумажной фабрики, что они построят эти очистные сооружения было выполнено. Они сдержали слово и построили", – заявил Иван Туровский.
"Сегодня мы присутствуем на очистных сооружениях Понинковской картонно-бумажной фабрики. Кроме фабрики, здесь также сбрасывают стоки все предприятия и жилой сектор поселка Понинка. Мы прошли долгий, но необходимый путь для того, чтобы эти очистные переоснастить. Собственное финансирование, активная позиция небезразличных граждан, специалистов, принимавших участие в первом этапе технического переоснащения очистных сооружений помогли полностью выполнить эту работу., – и, слава Богу, у нас все получилось! Надеемся, что это поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе и все будет хорошо", – отметил Руслан Сава.