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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 26 » 10:39:51

На трассе Житомирской области перевернулась фура. ФОТО

Вчера, 10:39:51 1162 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомирской области перевернулась фура. ФОТО

 Ночью 26 октября в Житомирской области на автодороге Киев - Чоп перевернулся грузовик. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"На месте происшествия патрульные установили, что водитель транспортного средства MAN не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.

Автомобиль получил механические повреждения с материальным ущербом. К счастью, обошлось без травмированных.

На водителя транспортного средства инспекторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД Украины, повлекшее за собой ДТП).



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирская область, дтп
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