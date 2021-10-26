На трассе Житомирской области перевернулась фура. ФОТО

Ночью 26 октября в Житомирской области на автодороге Киев - Чоп перевернулся грузовик. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции
.
"На месте происшествия патрульные установили, что водитель транспортного средства MAN не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось"
, - говорится в сообщении.
Автомобиль получил механические повреждения с материальным ущербом. К счастью, обошлось без травмированных.
На водителя транспортного средства инспекторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД Украины, повлекшее за собой ДТП).
Фото: патрульная полиция