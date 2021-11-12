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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 12 » 12:07:04

В Житомире парень забрался на опору моста и через несколько минут был задержан полицией. ВИДЕО

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В Житомире парень забрался на опору моста и через несколько минут был задержан полицией. ВИДЕО

 Ночью 12 ноября молодой человек забрался на конструкцию пешеходного моста в парке Гагарина. Операторы Городского информационного центра заметили это и вызвали полицию, сообщает горсовет.

Правоохранители прибыли на место происшествия за считанные минуты.

«Дежурный отдела видеонаблюдения срочно позвонил в подразделения полиции, которые оперативно, за несколько минут прибыли на место происшествия и задержали лицо… Данное событие является очередным подтверждением того факта, что городская система видеонаблюдения работает эффективно и надежно», - отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Николай Дидкивский.

Полицейские проводят следственные действия. Выясняются причины, по которым парень рисковал своей жизнью и здоровьем.
 
Тэги: видеонаблюдение, Житомир, полиция, мост
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