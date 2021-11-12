В Житомире парень забрался на опору моста и через несколько минут был задержан полицией. ВИДЕО

Ночью 12 ноября молодой человек забрался на конструкцию пешеходного моста в парке Гагарина. Операторы Городского информационного центра заметили это и вызвали полицию, сообщает горсовет.
Правоохранители прибыли на место происшествия за считанные минуты.
«Дежурный отдела видеонаблюдения срочно позвонил в подразделения полиции, которые оперативно, за несколько минут прибыли на место происшествия и задержали лицо… Данное событие является очередным подтверждением того факта, что городская система видеонаблюдения работает эффективно и надежно», - отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Николай Дидкивский.
Полицейские проводят следственные действия. Выясняются причины, по которым парень рисковал своей жизнью и здоровьем.