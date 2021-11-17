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На трассе Киев-Чоп Mazda врезалась в отбойник: обошлось без пострадавших. ФОТО

Сегодня, 10:49:14 529 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Киев-Чоп Mazda врезалась в отбойник: обошлось без пострадавших. ФОТО

 Ночью 17 ноября в Житомирской области на автодороге Киев-Чоп автомобиль протаранил колесоотбойник. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"В эту ночь инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 87 км автодороги М-06 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda", - говорится в сообщении.

Как установили патрульные, водитель легковушки не учел дорожную обстановку и совершил наезд на колесоотбойник.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, никто не пострадал.

На водителя автомобиля Mazda патрульные полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.


 

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомирская область
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