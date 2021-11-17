На трассе Киев-Чоп Mazda врезалась в отбойник: обошлось без пострадавших. ФОТО

Ночью 17 ноября в Житомирской области на автодороге Киев-Чоп автомобиль протаранил колесоотбойник. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
"В эту ночь инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 87 км автодороги М-06 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda"
, - говорится в сообщении.
Как установили патрульные, водитель легковушки не учел дорожную обстановку и совершил наезд на колесоотбойник.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, никто не пострадал.
На водителя автомобиля Mazda патрульные полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Фото: патрульная полиция