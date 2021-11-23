Украинцев могут заставить платить за бесплатные одноразовые пакеты в маркетах

В Украине планируют ввести официальные цены на пластиковые пакеты в супермаркетах. Речь идет о пакетах, которые в большинстве супермаркетов страны покупатели могут брать бесплатно: в овощных отделах, для сыпучих продуктов и прочего.
Об этом говорится в проекте постановления
Кабинета Министров Украины. Верховная Рада поддержала его еще в июне 2021 года. Рассмотрение документа Кабмином должно было состояться 17 ноября, его даже включили в повестку дня, но до него так и дошли.
В случае утверждения постановления каждый поход в магазин повлечет за собой дополнительный расход в несколько десятков гривен.
Какие будут цены
В настоящее время в постановлении указаны следующие цены на пластиковые пакеты:
- Без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 гривны за одну штуку;
- Без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 гривны за одну штуку;
- С ручками и боковыми складками – 3 гривны за одну штуку.
Цены будут касаться всех пакетов в форме рукава, с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.
Чем будут заменять пластиковые пакеты
- Пакеты и сумки многоразового использования;
- Биоразлагаемые пакеты;
- Бумажные пакеты.
Когда украинцы начнут платить за пакеты
Если Кабинет Министров поддержит постановление, минимальная стоимость будет введена уже с 10 декабря 2021 года.
Следует отметить, что закон вступит в силу только в январе 2022 года. До 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки продуктов.