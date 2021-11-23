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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Ноябрь » 23 » 17:13:01

Украинцев могут заставить платить за бесплатные одноразовые пакеты в маркетах

Вчера, 17:13:01 1425 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцев могут заставить платить за бесплатные одноразовые пакеты в маркетах

 В Украине планируют ввести официальные цены на пластиковые пакеты в супермаркетах. Речь идет о пакетах, которые в большинстве супермаркетов страны покупатели могут брать бесплатно: в овощных отделах, для сыпучих продуктов и прочего.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Украины. Верховная Рада поддержала его еще в июне 2021 года. Рассмотрение документа Кабмином должно было состояться 17 ноября, его даже включили в повестку дня, но до него так и дошли.

В случае утверждения постановления каждый поход в магазин повлечет за собой дополнительный расход в несколько десятков гривен.
 

Какие будут цены


В настоящее время в постановлении указаны следующие цены на пластиковые пакеты:
 
  • Без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 гривны за одну штуку;
  • Без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 гривны за одну штуку;
  • С ручками и боковыми складками – 3 гривны за одну штуку.

Цены будут касаться всех пакетов в форме рукава, с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.
 

Чем будут заменять пластиковые пакеты

 
  • Пакеты и сумки многоразового использования;
  • Биоразлагаемые пакеты;
  • Бумажные пакеты.


Когда украинцы начнут платить за пакеты


Если Кабинет Министров поддержит постановление, минимальная стоимость будет введена уже с 10 декабря 2021 года.

Следует отметить, что закон вступит в силу только в январе 2022 года. До 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки продуктов.
Тэги: украина, кабмин, пластик, пакеты
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 18:55:49, Вчера [Материал]

завтра срочно нужно бежать закупаться пакетами на пару лет вперед.))
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:54:08, Вчера [Материал]

заплатят
прикрутят, и заплатят
не первый раз....
Hoakina
3 Марина (Hoakina)   • 22:27:25, Вчера [Материал]

можна подумати, що ми за них не платимо ))
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:37:24, Вчера [Материал]

Просто маркети будуть ще й на пакетах заробляти :) 3грн за пакет який коштує 0,01грн гарний бізнес.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 03:42:36, Сегодня [Материал]

А то до этого они не зарабатывали на пакетах. Эти одноразовые пакеты так или иначе включены в стоимость товаров в магазине. Наивный тот, кто думает, что магазины на шару эти пакетики дают своим покупателям.
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