Vice City Pizza - Найсучасніша піца, яка дійсно смакує

Універсальна, ситна та гаряча страва, яку люблять діти та дорослі — це піца. Її з'їдають до останнього шматочка, адже у піці немає нічого зайвого. Тільки смачне тісто, соковита начинка та дуже багато сиру. Звичайно, якщо її випікав досвідчений піцайоло, використовуючи правильний рецепт. В американській піцерії Vice City Pizza знають, використовують та нескінченно покращують секрети ідеальної піци родом з Америки.
Поєднуючи стиль зі смаком, ця піца перетворить звичайний день на свято, скрасить побачення, збере друзів на зустріч, нагодує велику родину, подарувавши дітям море емоцій. Вона зовсім інша, особлива:
Дуже пишне, не сухе, м'яке та смачне тісто, по краях — хрусткі бортики.
Величезна кількість начинки, яка просочує тісто, роблячи кожен шматочок повноцінним, ситним.
Страва буквально потопає в соусі та сирі, моцарела тягнеться і тане в роті.
Середня вага — 700 грамів, велика — 920 грамів.
Унікальні рецепти або стильна класика для гурманів та новачків.
Сама назва Vice City Pizza змушує усміхнутися й завмерти у передчутті. У ній переплелися улюблена відеогра, популярна у 80-х роках та неповторна атмосфера сонячного курорту Маямі. Коли замовники бачать знайому яскраво-фіолетову коробку з пальмою, вони розуміють: настав час повеселитися та забути про все, насолодившись смаком гарячої американської піци.
Що стосується смаків, то тут точно є з чого вибирати:
"Al Pacino", "Michelle Pfeiffer", "Monica Bellucci", "Elvis Presley", "Salma Hayek" — це не алея слави в Голлівуді, це назви піци на честь великих американських акторів минулого століття.
Класичні смаки та екзотичні мікси з цікавих та звичних інгредієнтів — для тих, хто любить експерименти.
Коли вибір зроблено, залишається останній крок, доставка замовлення чи самовивіз. Дехто просить доповнити чек іншими смаковими шедеврами від Vice City Pizza. Це може бути хрустка картопля фрі, ніжні крильця, соковиті нагетси, гарячі хот-доги в хрусткій булочці, улюблений «Цезар», вітамінний грецький або салат з лососем, повноцінне джерело Омега-3.
До речі, меню із великим вибором піци та інших страв ідеально підійде для вечірки. Це розумна економія, захоплення правильно обраною піцою й відсутність метушні з брудним посудом. Ті, хто не забирають замовлення самостійно, звикають до швидкої доставки. Vice City Pizza не дозволить нудьгувати в очікуванні та вчасно розпочне свято.
Піца — це найкращий винахід неаполітанського пекаря Рафаеля Еспозіто, але тільки американці знають, як готувати ідеальну страву. Вони щедро кладуть туди все найсмачніше, щоб навіть крихта не залишилася у коробці. Тому при замовленні піци в Vice City Pizza оператор радить обрати не одну, а кілька піц відразу. Це особистий досвід та відгуки тих, хто вже звик до ідеалу.
Замовлення, до речі, можна оформити прямо на сайті vicecitypizza.shop або за телефоном +380 63 647 13 71, щоденно, з 10.00 до 22.00 без перерв та вихідних. Навіть пізні пташки встигнуть зробити це вчасно. Американська піцерія працює на повну потужність, адже дедалі більше мешканців Житомира додають її контакти до «Вибраного».
Ось ще кілька бонусів від Vice City Pizza:
Безкоштовна доставка — від 499 грн.
Докладний склад та вага в описі під кожною стравою.
Цілих 6 видів соусів, напої та десерти — для тих, хто бере все й одразу.
Екопакування, яке не шкодить здоров'ю та навколишньому середовищу.
"Let's dance!" — сказав герой фільму «Маска» перед запальною румбою з маракасами. Йому вторять ті, хто зустрічає кур'єра зі знайомою коробкою. Це означає, що настав час відкласти справи та насолодитися улюбленою піцою.
Швидка доставка, та самовивіз за адресою Івана Сльоти 49В.
Робіть замовлення за телефонами 099 71 81 337; 063 64 71 371.
Смакуйте піцу лише від Vice City Pizza!