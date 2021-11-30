В 2022 году в Житомире начнут реконструкцию Водонапорной башни и улицы Лятошинского – Сухомлин

«Реконструкция водонапорной башни! В следующем году предусматриваем реализацию этого проекта (наружная отделка и освещение, необходимые внутренние ремонты). Проект интересен и важен. Убедился в этом еще больше, когда, посещая Мариуполь, осмотрел их обновленную башню. Также в следующем году планируем совместно реализовать проект реконструкции улицы Лятошинского! Это о расширении пешеходного ареала в центре города», – отметил Сухомлин.