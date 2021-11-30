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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 30 » 09:57:04

В 2022 году в Житомире начнут реконструкцию Водонапорной башни и улицы Лятошинского – Сухомлин

Сегодня, 09:57:04 363 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В 2022 году в Житомире начнут реконструкцию Водонапорной башни и улицы Лятошинского – Сухомлин

 В следующем году при поддержке немецкой правительственной организации GIZ власти Житомира планируют начать реконструкцию Водонапорной башни и улицы Лятошинского.

Об этом 29 ноября заявил мэр Сергей Сухомлин на встрече с директором проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II» Эриком Швайкгардтом.
 

«Реконструкция водонапорной башни! В следующем году предусматриваем реализацию этого проекта (наружная отделка и освещение, необходимые внутренние ремонты). Проект интересен и важен. Убедился в этом еще больше, когда, посещая Мариуполь, осмотрел их обновленную башню. Также в следующем году планируем совместно реализовать проект реконструкции улицы Лятошинского! Это о расширении пешеходного ареала в центре города», – отметил Сухомлин.

 

Водонапорная башня


Памятник архитектуры и один из символов Житомира. Башня построена в 1898 году.

Разговоры о проведении реконструкции или же реставрации башни идут много лет. Проект общественного пространства в водонапорной башне выносился на общегородское голосование. Власти города уже дважды искали подрядчика, который должен был провести реставрацию башни.

В башне регулярно проводят бесплатные экскурсии.

На сайте проекта «Интегрированное развитие города» отмечается, что после завершения ремонтно-реставрационных работ в водонапорной башне внутренние помещения здания обустроят под многофункциональные пространства (конференц-зал, выставочные и музейные пространства).

На первом этаже здания планируется устроить туристско-информационный центр. Пространства на двух полноценных этажах – динамические и многофункциональные, могут принимать тематические события, становиться небольшим выставочным залом или временно принимать музейную коллекцию. Находящиеся между этажами пространства планируют превратить, во-первых, в дополнительные зоны для сменных экспозиций, во-вторых, расширить посадочные места для событий, происходящих на основных этажах.


 

Улица Лятошинского


Планы по объединению улицы Михайловской и Лятошинского в единое пешеходное пространство озвучивали еще в 2017 году.

Зимой 2021-го в горсовете создали рабочую групу и всерьез занялись проектом реконструкции улицы.

Большинство опрошенных житомирян считают, что улица Лятошинского должна стать пешеходной.

Тэги: реконструкция, водонапорная башня, улица Лятошинского
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 11:16:15, Сегодня [Материал]

Цікаво, згідно якого проекту будуть реконструювати вул Лятошинського??
Бо те що показали останнього разу в школі, на пішохідну вулицю не схоже!!
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