В 2022 году в Житомире начнут реконструкцию Водонапорной башни и улицы Лятошинского – Сухомлин

В следующем году при поддержке немецкой правительственной организации GIZ власти Житомира планируют начать реконструкцию Водонапорной башни и улицы Лятошинского.
Об этом 29 ноября заявил мэр Сергей Сухомлин
на встрече с директором проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II» Эриком Швайкгардтом.
«Реконструкция водонапорной башни! В следующем году предусматриваем реализацию этого проекта (наружная отделка и освещение, необходимые внутренние ремонты). Проект интересен и важен. Убедился в этом еще больше, когда, посещая Мариуполь, осмотрел их обновленную башню. Также в следующем году планируем совместно реализовать проект реконструкции улицы Лятошинского! Это о расширении пешеходного ареала в центре города», – отметил Сухомлин.
Водонапорная башня
Памятник архитектуры и один из символов Житомира. Башня построена в 1898 году.
Разговоры о проведении реконструкции или же реставрации башни идут много лет. Проект общественного пространства в водонапорной башне выносился на общегородское голосование
. Власти города уже дважды искали подрядчика
, который должен был провести реставрацию башни.
В башне регулярно проводят бесплатные экскурсии
.
На сайте проекта «Интегрированное развитие города
» отмечается, что после завершения ремонтно-реставрационных работ в водонапорной башне внутренние помещения здания обустроят под многофункциональные пространства (конференц-зал, выставочные и музейные пространства).
На первом этаже здания планируется устроить туристско-информационный центр. Пространства на двух полноценных этажах – динамические и многофункциональные, могут принимать тематические события, становиться небольшим выставочным залом или временно принимать музейную коллекцию. Находящиеся между этажами пространства планируют превратить, во-первых, в дополнительные зоны для сменных экспозиций, во-вторых, расширить посадочные места для событий, происходящих на основных этажах.
Улица Лятошинского
Планы по объединению улицы Михайловской и Лятошинского в единое пешеходное пространство озвучивали еще в 2017 году
.
Зимой 2021-го в горсовете создали рабочую групу
и всерьез занялись проектом реконструкции улицы
.
Большинство опрошенных житомирян считают, что улица Лятошинского должна стать пешеходной
.