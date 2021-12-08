Житомиряне создали в Бердичеве подпольное казино с ежедневной выручкой 50 тыс. грн

"Следствием установлено, что незаконный игорный бизнес без соответствующей лицензии с апреля по июль этого года организовала группа лиц, среди которых – четверо женщин и трое мужчин, жители Житомира и Бердичевского района. Дельцы арендовали помещение на первом этаже жилого дома, на ул. Соборная площадь, что почти в центре Бердичева, замаскировав его под кафе-магазин. Оборудовали зал компьютерной техникой и приняли на работу без документального оформления администраторов-кассиров, ранее работавших в таких заведениях", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.