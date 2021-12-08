Житомиряне создали в Бердичеве подпольное казино с ежедневной выручкой 50 тыс. грн

Правоохранители объявили о подозрении группе лиц, организовавших в центре Бердичева подпольное игорное заведение. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура
и полиция
Житомирщины.
"Следствием установлено, что незаконный игорный бизнес без соответствующей лицензии с апреля по июль этого года организовала группа лиц, среди которых – четверо женщин и трое мужчин, жители Житомира и Бердичевского района. Дельцы арендовали помещение на первом этаже жилого дома, на ул. Соборная площадь, что почти в центре Бердичева, замаскировав его под кафе-магазин. Оборудовали зал компьютерной техникой и приняли на работу без документального оформления администраторов-кассиров, ранее работавших в таких заведениях", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
По информации прокуратуры, действовало нелегальное игорное заведение круглосуточно, в закрытом режиме.
"Посетители, уплатив деньги, в том числе через систему электронных платежей, получали от администратора пароль доступа к азартным играм онлайн-казино. В среднем ежедневная выручка превышала 50 тыс. грн"
, – добавили в ведомстве.
Для противоправной деятельности организаторы использовали 40 комплектов компьютерной техники со специальным программным обеспечением, которые изъяли из игорного заведения. Во время обыска также изъяли почти полсотни тыс. грн наличных, банковские карты, квитанции об оплате средств посетителями, принтер, роутер, мобильные телефоны и т.д.
Следователи полиции объявили семи причастным к подпольному игорному бизнесу о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подозреваемым по действующему законодательству грозит наказание в виде штрафа от 40 до 50 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.