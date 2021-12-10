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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 10 » 15:11:08

В Житомире возводят фабрику на 600 рабочих мест

Вчера, 15:11:08 10104 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возводят фабрику на 600 рабочих мест

 Итальянская компания Ferplast в промышленной зоне Житомира активно строит еще одну фабрику. Там будут производить товары для животных.

По словам городского головы Житомира, через несколько месяцев фабрика начнет работать.
 

"Сейчас в процессе постройки 1000 квадратных метров производственного помещения! И через несколько месяцев предприятие известного мирового бренда заработает в Житомире. Это до 600 рабочих мест! На фабрике будут создавать товары для животных из украинских материалов (металл, пластик, древесина, в будущем – стекло: аквариумы)", – сообщил в соцсети Сергей Сухомлин.




Общая стоимость строительства – 10 млн евро.

Добавим, что фабрика Ferplast уже много лет работает в Житомире на Богунии и обеспечивает работой около 200 житомирян.

Тэги: Фабрика, Житомир, рабочие места
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:03:41, Вчера [Материал]

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Timion
2 Artem (Timion)   • 21:43:28, Вчера [Материал]

А де долар по 8?
dakar
3 Инспектор Кранник (dakar)   • 23:58:16, Вчера [Материал]

1000/600=1.6 кв метра на человека.
Вроде даже в тюрмах нормы лучше :)
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