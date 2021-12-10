В Житомире возводят фабрику на 600 рабочих мест

Итальянская компания Ferplast в промышленной зоне Житомира активно строит еще одну фабрику. Там будут производить товары для животных.
По словам городского головы Житомира, через несколько месяцев фабрика начнет работать.
"Сейчас в процессе постройки 1000 квадратных метров производственного помещения! И через несколько месяцев предприятие известного мирового бренда заработает в Житомире. Это до 600 рабочих мест! На фабрике будут создавать товары для животных из украинских материалов (металл, пластик, древесина, в будущем – стекло: аквариумы)", – сообщил в соцсети Сергей Сухомлин.
Общая стоимость строительства – 10 млн евро.
Добавим, что фабрика Ferplast уже много лет работает в Житомире на Богунии и обеспечивает работой около 200 житомирян.