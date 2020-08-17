На обувной фабрике в Житомире обнаружили вспышку COVID-19

В Житомире у восьми работников обувной фабрики во время тестирования, которое проводилось по инициативе руководства, обнаружили коронавирус.
Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ
.
«Один из случаев (массового заболевания - ред.) был на нашем предприятии легкой промышленности. Там руководство за свой счет приняло решение обследовать всех своих работников на COVID-19. Таким образом, обнаружили 8 больных, изолировали, а за контактными лицами наблюдали в дальнейшем», - отметил Суслик.
Как уточнил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник, это случилось на обувной фабрике в Житомире.
Также во время брифинга начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА отметил, что у людей, болеющих COVID-19, врачи обнаруживают бессимптомные пневмонии
.
«Сейчас мы имеем случаи, когда при обследовании пациентов на COVID-19 у них находят определенные виды пневмоний, которые не проявляются или имеют малые проявления для пациентов», - отметил Суслик.
По его словам, в основном это пневмонии интерстициальные, которые обнаруживает компьютерная томография.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомирской области зарегистрированы еще два летальных случая
от коронавирусной инфекции.
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Ты то можешь и забывать, а вот ковид19 не забывает)