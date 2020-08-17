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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 17 » 13:49:54

На обувной фабрике в Житомире обнаружили вспышку COVID-19

Вчера, 14:09:45 1336 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На обувной фабрике в Житомире обнаружили вспышку COVID-19

 В Житомире у восьми работников обувной фабрики во время тестирования, которое проводилось по инициативе руководства, обнаружили коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ.
 

«Один из случаев (массового заболевания - ред.) был на нашем предприятии легкой промышленности. Там руководство за свой счет приняло решение обследовать всех своих работников на COVID-19. Таким образом, обнаружили 8 больных, изолировали, а за контактными лицами наблюдали в дальнейшем», - отметил Суслик.


Как уточнил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник, это случилось на обувной фабрике в Житомире.

Также во время брифинга начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА отметил, что у людей, болеющих COVID-19, врачи обнаруживают бессимптомные пневмонии.
 

«Сейчас мы имеем случаи, когда при обследовании пациентов на COVID-19 у них находят определенные виды пневмоний, которые не проявляются или имеют малые проявления для пациентов», - отметил Суслик.


По его словам, в основном это пневмонии интерстициальные, которые обнаруживает компьютерная томография.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомирской области зарегистрированы еще два летальных случая от коронавирусной инфекции.
Тэги: Фабрика, коронавирус, Житомир
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:52:00, Вчера [Материал]
-4

Да уже вся Украина переболела короновирусом. Переболели и забыли. Кого вы хотите удивить?. Даже жена Президента переболела. В натуре лантухи с той эпохи.
Karab
2 Сергей (Karab)   • 15:12:15, Вчера [Материал]
+4

ты уже переболел?
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 15:17:00, Вчера [Материал]
+3

У Коцюбки казачий иммунитет. Его эта хворь не берет.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 17:30:16, Вчера [Материал]
0

Чего про Трампа уже молчишь?))
Вот тебе еще один, "переболели и забыли":

Філіппінський міністр повторно захворів на коронавірус. У керівника МЗС країни Едуардо Аньо вперше COVID-19 діагностували в березні. І ось знову тест підтвердив зараження. Він під наглядом лікарів і закликає громадян не легковажити із загрозами.

Ты то можешь и забывать, а вот ковид19 не забывает)
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