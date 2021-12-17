В Житомире установят памятник Ивану Слёте: уже согласовали эскиз. ФОТО

В Житомире планируют установить памятник почетному гражданину Ивану Слёте. Об этом сообщили в Департаменте градостроительства и земельных отношений горсовета.
Памятник планируется разместить на углу ул. Шевченко и Слеты. Уже согласован проект эскиза.
"При участии представителей Департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета состоялось заседание консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации, где был согласован эскизный проект памятника Ивану Слёте", - информирует департамент.
Иван Михайлович Слёта
Украинский хоровой дирижер, народный артист УССР (1979), художественный руководитель и главный дирижер Полесского государственного ансамбля песни и танца «Лёнок», автор многочисленных поэтических и музыкальных сборников. Профессор Житомирского государственного университета им. И. Франко. Почетный гражданин города Житомир (2006). Член Национального союза писателей Украины и Всеукраинского национального музыкального союза.
Умер 28 июля 2014 года в Житомире
. 19 февраля 2016 года ул. Бородия в Житомире переименована в честь Ивана Слёты. Президент Украины Петр Порошенко своим Указом от 28 июня 2017-го наградил Ивана Слёту (посмертно) орденом князя Ярослава Мудрого V степени.