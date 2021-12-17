Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 18 Декабря 2021    00:54:47
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 17 » 15:44:11

В Житомире установят памятник Ивану Слёте: уже согласовали эскиз. ФОТО

Вчера, 15:44:11 688 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире установят памятник Ивану Слёте: уже согласовали эскиз. ФОТО

 В Житомире планируют установить памятник почетному гражданину Ивану Слёте. Об этом сообщили в Департаменте градостроительства и земельных отношений горсовета.

Памятник планируется разместить на углу ул. Шевченко и Слеты. Уже согласован проект эскиза.
 

"При участии представителей Департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета состоялось заседание консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации, где был согласован эскизный проект памятника Ивану Слёте", - информирует департамент.



Иван Михайлович Слёта 


Украинский хоровой дирижер, народный артист УССР (1979), художественный руководитель и главный дирижер Полесского государственного ансамбля песни и танца «Лёнок», автор многочисленных поэтических и музыкальных сборников. Профессор Житомирского государственного университета им. И. Франко. Почетный гражданин города Житомир (2006). Член Национального союза писателей Украины и Всеукраинского национального музыкального союза. 

Умер 28 июля 2014 года в Житомире. 19 февраля 2016 года ул. Бородия в Житомире переименована в честь Ивана Слёты. Президент Украины Петр Порошенко своим Указом от 28 июня 2017-го наградил Ивана Слёту (посмертно) орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Тэги: памятник, Житомир, Иван Слёта
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus