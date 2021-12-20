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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 20 » 13:32:28

Для диких животных в лесах Житомирщины обустроили более 150 подкормочных площадок

Вчера, 13:32:28 583 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для диких животных в лесах Житомирщины обустроили более 150 подкормочных площадок

 На Житомирщине лесоводы обустроили для диких животных 167 подкормочных площадок и заготовили сено, зерно, кукурузу. Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

«В лесах Житомирщины работники государственных лесохозяйственных хозяйств оборудовали 167 подкормочных площадок и установили более 700 кормушек для диких животных. Только в этом году таких объектов в угодьях области построили около 400», – сообщает управление.

Каждое утро егерские службы привозят для подкормочных площадок и кормушек еду и соль, без которой питание диких животных не будет полноценным.



Для диких животных лесоводы заготовили 75 тонн сена, 112 тонн зерна, 160 тонн кукурузы, 8,5 тыс. зерновых снопиков и 87 тыс. зеленых веников.

Отмечается, что в холодное время года для оленя нужно в среднем 40 кг сена, для косули – 10 кг, а для зайца – 1 кг.

Тэги: Житомирщина, лес, животные
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Комментариев: 2
DomA
1 Владимир (DomA)   • 15:10:07, Вчера [Материал]

молодці, господарі будуть задоволені полюванням!
Marine
2 Руслана (Marine)   • 17:39:39, Вчера [Материал]

это точно.
к большому сожалению :(
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