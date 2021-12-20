Для диких животных в лесах Житомирщины обустроили более 150 подкормочных площадок

На Житомирщине лесоводы обустроили для диких животных 167 подкормочных площадок и заготовили сено, зерно, кукурузу. Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
«В лесах Житомирщины работники государственных лесохозяйственных хозяйств оборудовали 167 подкормочных площадок и установили более 700 кормушек для диких животных. Только в этом году таких объектов в угодьях области построили около 400»
, – сообщает управление
.
Каждое утро егерские службы привозят для подкормочных площадок и кормушек еду и соль, без которой питание диких животных не будет полноценным.
Для диких животных лесоводы заготовили 75 тонн сена, 112 тонн зерна, 160 тонн кукурузы, 8,5 тыс. зерновых снопиков и 87 тыс. зеленых веников.
Отмечается, что в холодное время года для оленя нужно в среднем 40 кг сена, для косули – 10 кг, а для зайца – 1 кг.