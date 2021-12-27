Умер Георгий Мокрицкий

Вчера вечером 26 декабря в больнице скончался житомирский краевед, историк, исследователь, издатель Георгий Мокрицкий. В телеграм канале Житомир24 житомиряне выражают соболезнования из-за утраты легендарной личности.
«Это человек, который кажется знал всё о Житомире! Настоящий патриот своего города, легендарный краевед, историк, исследователь, издатель, житомиролюб. Житомир скучает. Искренние соболезнования родным и близким Георгия Павловича», – написал мэр Сергей Сухомлин.
Георгию Мокрицкому было 69 лет.
Георгий Павлович Мокрицкий родился 28 января 1952 года в семье коренных житомирян. В 1974 году получил высшее образование. Сначала работал лектором и референтом общества «Знание», потом журналистом районной и областной газеты. В постсоветское время – ответственный секретарь областной газеты «Житомирский вестник».
Георгий Павлович все свое свободное время проводил в архивах Житомира, Киева, Львова, Москвы, Санкт-Петербурга. В 1983 г. по его инициативе в горисполкоме создается комиссия по топономике, которую он возглавляет многие годы. В начале 90-х годов институт истории НАН Украины одобряет разработанную им концепцию усовершенствования топонимического ландшафта Житомира. Журналист и исследователь инициирует увековечение памяти выдающихся земляков: Ивана Фещенко-Чопивского, Александра Шумского, Олега Ольжича, Вячеслава Липинского, Михаила Скорульского, Михаила Усановича и т.д. На свой гонорар за архитектурно краеведческий очерк «Житомир» Георгий Павлович устанавливает памятную доску на доме, в котором в 1918 году работала Центральная Рада УНР во главе с Михаилом Грушевским.
Издательская деятельность Георгия Павловича началась еще в компании «Знание». В 1994 г. он становится заведующим издательским отделом КП «Журфонд» Житомирской областной организации Союза журналистов Украины. В 1997 году жена Г.П.Мокрицкого основывает частное краеведческое издательство «Волынь», в котором он работает главным редактором, а затем и директором. Именно в этом издательстве выходит в свет интересная краеведческая литература: «История трудовых коллективов Житомирщины», «Достопримечательности родного города», «На карте Житомира», «Выдающиеся фигуры Житомирщины».
Вместе со своим давним товарищем Сергеем Глабчуком краевед выпускает цветной фотоальбом «Житомир», в котором текст представлен сразу на шести языках. Еще есть у Георгия Павловича книги для маленьких житомирян: «Рассказы о Житомире» и «Азбука. Житомир». Научное краеведческое наследие автора в целом составляет более 60 книг, около тысячи статей и монографию о выдающемся ботанике Владимире Липском (в соавторстве с ботаником Д.М.Доброчаевой).
Является членом редколлегии Всеукраинского научно-популярного журнала «Краеведение», членом Главного Совета Украинского Общества охраны памятников истории и культуры, Вице-председателем Житомирского научно-краеведческого общества исследователей «Волыни».
Самый плодотворный в области автор краеведения, известный в Украине и за ее пределами. Издал 64 книги и монографии. Инициатор, составитель издательской серии "История трудовых коллективов Житомирщины". Более 10 лет – заместитель председателя комиссии по топонимике Житомирского городского Совета. Является автором телевизионных фильмов, ведущим и участником циклов передач по краеведению.
Награжден Житомирским городским советом почетным знаком «За заслуги перед городом» І степени, почетным знаком УМВД Украины «За заслуги перед милицией»; Почётными грамотами и грамотами Житомирской облгосадминистрации и областного совета; Государственный комитет Украины по радиовещанию и телевидению; правление Национального Союза архитекторов Украины, Главным советом Украинского Общества охраны памятников истории и культуры; городским советом; Патриархом Киевским всея Украины-Руси Филаретом, Киевским институтом бизнеса и технологий.
Заслуженный журналист Украины (1993), член Национального союза журналистов Украины (1983), член Национального Союза архитекторов Украины (1995), глава Житомирской организации Украинского Общества охраны памятников истории и культуры (с 2011 г.).
За два дня до смерти
, на сессии Житомирского городского совета 24 декабря 2021 года, краеведа и историка Георгия Мокрицкого наградили отличием «За заслуги перед городом Житомиром I степени». На сессии мэр Житомира Сергей Сухомлин подтвердил, что Георгий Мокрицкий три недели находится в больнице в очень тяжелом состоянии.