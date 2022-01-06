Житель Житомирщины хотел зарегистрировать на себя машину, которая разыскивалась Интерполом

В Коростене мужчина пришел в сервисный центр зарегистрировать автомобиль, а оказалось, что транспортное средство разыскивает Интерпол.
Об этом сообщила пресс-служба регионального сервисного центра МВД в Житомирской области.
«К территориальному сервисному центру МВД №1843 обратился житель Овруча с намерением перерегистрировать авто по договору купли-продажи, заключенному в торговой организации, осуществляющей продажу транспортных средств. Однако при проверке по базе данных банка «Интерпол» администратор сервисного центра МВД выяснил, что автомобиль находится в розыске», - говорится в сообщении.
В результате вместо новых номерных знаков мужчина получил разговор с правоохранителями, а авто изъяли для выяснения всех обстоятельств.
«К сожалению, подобные случаи не единичны, поэтому еще раз повторяем: безопаснее всего заключать договор купли-продажи именно в сервисном центре МВД, где транспортное средство тщательно проверят специалисты Экспертной службы и администраторы ТСЦ МВД»
, - добавили в сервисном центре МВД.