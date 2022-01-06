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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 6 » 08:32:40

Житель Житомирщины хотел зарегистрировать на себя машину, которая разыскивалась Интерполом

Сегодня, 08:32:40 553 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель Житомирщины хотел зарегистрировать на себя машину, которая разыскивалась Интерполом

 В Коростене мужчина пришел в сервисный центр зарегистрировать автомобиль, а оказалось, что транспортное средство разыскивает Интерпол.

Об этом сообщила пресс-служба регионального сервисного центра МВД в Житомирской области.
 

«К территориальному сервисному центру МВД №1843 обратился житель Овруча с намерением перерегистрировать авто по договору купли-продажи, заключенному в торговой организации, осуществляющей продажу транспортных средств. Однако при проверке по базе данных банка «Интерпол» администратор сервисного центра МВД выяснил, что автомобиль находится в розыске», - говорится в сообщении.


В результате вместо новых номерных знаков мужчина получил разговор с правоохранителями, а авто изъяли для выяснения всех обстоятельств.

«К сожалению, подобные случаи не единичны, поэтому еще раз повторяем: безопаснее всего заключать договор купли-продажи именно в сервисном центре МВД, где транспортное средство тщательно проверят специалисты Экспертной службы и администраторы ТСЦ МВД», - добавили в сервисном центре МВД.
Тэги: Интерпол, регистрация авто, ТСЦ
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