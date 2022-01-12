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Не меньше 20 тысяч гривен в месяц: Кабмин повысил зарплаты медикам

12 Января 2022, 14:21:35 1335 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не меньше 20 тысяч гривен в месяц: Кабмин повысил зарплаты медикам

 Кабинет Министров Украины принял постановление о повышении зарплаты медработникам. Врачам будут платить минимум 20 тыс. грн.

Соответствующее постановление было одобрено во время заседания правительства 12 января.

Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда установили:
 
  • не менее 20 000 гривен для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;
  • не менее 13 500 гривен специалистам с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования и первым бакалаврским уровнем высшего медицинского образования.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2022 года.
Тэги: кабмин, зарплата, медики
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