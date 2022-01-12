Не меньше 20 тысяч гривен в месяц: Кабмин повысил зарплаты медикам

Кабинет Министров Украины принял постановление о повышении зарплаты медработникам. Врачам будут платить минимум 20 тыс. грн.
Соответствующее постановление было одобрено во время заседания правительства
12 января.
Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда установили:
Постановление
- не менее 20 000 гривен для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;
- не менее 13 500 гривен специалистам с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования и первым бакалаврским уровнем высшего медицинского образования.
вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2022 года.