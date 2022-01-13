На 9 «социальных» пищевых продуктов ввели госрегулирование цен: список

Кабинет министров расширил перечень продуктов питания, подпадающих под государственное регулирование. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 12 января.
До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку свыше 10% на ряд социальных продуктов.
Ограничение касается продуктов:
- Гречневая крупа;
- Сахар-песок;
- Пшеничная мука высшего сорта;
- Макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
- Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
- Подсолнечное масло;
- Куриные яйца категории С1;
- Птица (куриная тушка);
- Сливочное масло жирностью 72,5%.
В Кабмине такое решение объясняют высокими темпами роста цен.