Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 14 Января 2022    02:26:16
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Январь » 13 » 08:36:28

На 9 «социальных» пищевых продуктов ввели госрегулирование цен: список

Вчера, 08:36:28 1735 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На 9 «социальных» пищевых продуктов ввели госрегулирование цен: список

 Кабинет министров расширил перечень продуктов питания, подпадающих под государственное регулирование. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 12 января.

До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку свыше 10% на ряд социальных продуктов.

Ограничение касается продуктов:
 
  • Гречневая крупа;
  • Сахар-песок;
  • Пшеничная мука высшего сорта;
  • Макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
  • Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
  • Подсолнечное масло;
  • Куриные яйца категории С1;
  • Птица (куриная тушка);
  • Сливочное масло жирностью 72,5%.

В Кабмине такое решение объясняют высокими темпами роста цен.

Тэги: регулирование цен, продукты
Новости партнеров
Комментариев: 11
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 09:48:40, Вчера [Материал]

я ні на що не натякаю, але пора запасатися
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 09:50:26, Вчера [Материал]

"Макаронні вироби вітчизняного виробництва"
Чому тільки вітчизняного?
RaID
3 Сергій (RaID)   • 12:00:22, Вчера [Материал]

Це вже кінець епохи бідності чи ще ні, хто розуміється на жартах, поясніть?
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 12:25:51, Вчера [Материал]

Это элементарно, Ватсон! (С)
Бедность заканчивается, начинается нищета.
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 13:08:54, Вчера [Материал]

Взагалі з економічною поілітикою у ЗеКоманди біда. Не вони звичайно перші, і при попередніх владних кліках були спроби фіскалізації (задушити посполитих). Але поточна владна кліка ці негативні ініціативи впроваджує в турборежимі, ще в 2019 законом проти дрібних підприємців (фіскалізація, РРО), наприкінці минулого року прийняли так званий "антиолігархічний" 5560 (Наприклад, до другого читання в проєкті закону зменшили розмір земельних ділянок для сплати мінімальних податків з 2 га до 50 соток. Це розмір деяких домогосподарств, які виробляють сільгосппродукцію виключно для власних потреб.
https://lb.ua/economics/2021/11/30/499829_5600_hto_zaplatit_zamist.html).

Свою передвиборчу програму ЗеКоманда лишила "на папері": "Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск"
https://program.ze2019.com/
Ну і де втілення цього в турборежимі монобільшістю?

Плюс ще негативний вплив пандемії на економіку, який тільки усугубляє вищеописані дії ЗеКоманди.
Вони такими темпами угроблять економіку і рівень життя.
melan
7 melan (melan)   • 17:38:48, Вчера [Материал]

Вижу тут эксперты экккономисты собрались. Дело не в президенте. Ковидные лохдауны будут еще долго отрыгиваться нашей экономикой. Это пока отделались легким испугом. Куда более экономически сильные государства страдают от ковидных ограничений.
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 18:37:44, Вчера [Материал]

Польща
В 2021 году — рост ВВП на 5,115 %
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Польши
Україна
Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз росту економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%,
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/27/680189/

В Польщі був якийсь не такий ковід?
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 20:18:16, Вчера [Материал]

полякам не надо платить "долги Яресько", которые привязаны к этим вот процентикам.....
melan
10 melan (melan)   • 22:10:59, Вчера [Материал]

В Польше 30 лет не грабили страну вешая лапшу о достижениях и светлом будущем.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 13:28:21, Вчера [Материал]

постмайданные "власти" решили пройти путь совка ускоренными темпами
интересно, трезвые свадьбы будут уже при этом формальном президенте или уже при следующем.....
xom
11 xom (xom)   • 23:30:56, Вчера [Материал]

Ну дальше как в совке, сначала указанные в списке товары просто пропадут из магазинов, не сразу, сначала начнется дефицит, длинные очереди, вас зесь не стояло, больше килограмма в руки не давать, почувствуй себя совком. Потом на эти товары придется вводить карточки, тоже не сразу сначала для неимущих, потом для бедных, а потом для всех. зебилы будут орать "мы же не этава хатели" но будет уже поздно. "Хоть посмеемся" говорили они, надеюсь смеются...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus