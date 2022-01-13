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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Январь » 13 » 09:12:23

SpaceX готовит запуск нового украинского спутника. Данные с аппарата будут обрабатывать в Житомире. ВИДЕО

Вчера, 09:12:23 1293 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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SpaceX готовит запуск нового украинского спутника. Данные с аппарата будут обрабатывать в Житомире. ВИДЕО

 Сегодня компания SpaceX должна вывести на орбиту новый украинский спутник "Сич-2-30". Запуск ракеты Falcon 9 состоится с мыса Канаверал в Соединенных Штатах.

Космический аппарат будет предоставлять информацию о состоянии экологии, сельского хозяйства и водоемов.
 

Фото: КБ "Південне"


Как сообщает "Суспільне", информацию с украинского спутника будут обрабатывать в Житомире. В Полесском национальном университете размещена станция приема, а также создан центр космических наблюдений.
 

"Запускает его компания "SpaceX" Илона Маска. 13 января, в 17 часов 25 минут по киевскому времени, если будут позволять погодные условия, состоится запуск. Этот аппарат позволит получать снимки дистанционного зондирования земли с высоким разрешением – до 8 метров", – сказал Сергей Мамрай, руководитель лаборатории центра космических наблюдений.

 


На оборудование Полесской национальный университет потратил три миллиона гривен.

Старт Falcon 9 с украинским спутником состоится в рамках миссии Transporter 3. Прямую трансляцию запуска можно будет посмотреть в YouTube.
 
Тэги: SpaceX, Житомир, Спутник
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Комментариев: 5
yahimsol
1 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 16:47:49, Вчера [Материал]

Сейчас орда пятикопеечная из мордора прибежит начнет рассказывать как рогозин Марс вот вот будет осваивать, а Вы вообще остали от цивилизованного руssкого мира на столетия.
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 20:08:01, Вчера [Материал]

Та у кцпздолочей если ракета не навернулась при старте, уже великая победа.
predi
2 predi (predi)   • 19:55:36, Вчера [Материал]

"Ви фсе врьете этого не может быть".
А ми не брешем і все може бути, бо Україна безмежна талантами.
А без України московія не держава, а конструкція неадекватів без мізків котрі не можуть винайти навіть мото чи авто, це тупі істоти програмовані на масові вбивства інших народів. В Казахстані при розстрілах мирних демонстрантів вбивці мовили на косноязичном "языке" котрий є формулою вбивць в усьому Світі і цю фашистську банду ненавидить вся цивілізація..
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 20:57:57, Вчера [Материал]

Не понимаю, укрдолбоёбов, отписавшихся выше. Чё вы там сравнивает? У РФ 160 космических объектов на орбите.
predi
5 predi (predi)   • 22:35:07, Вчера [Материал]

"Не понимаю".
Та ми знаєи що ти інвалід бо в тебе мозок розташований в жопі, але його і там не змогли знайти.
Але краще розкажи де кацапи стирили технології?
І якби не наш земляк то це убожество тупості пробувало б виходити в космос з допомогою паровоза. Котрого до речі винайшли не кацапи.
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