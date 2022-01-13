SpaceX готовит запуск нового украинского спутника. Данные с аппарата будут обрабатывать в Житомире. ВИДЕО

Сегодня компания SpaceX должна вывести на орбиту новый украинский спутник "Сич-2-30". Запуск ракеты Falcon 9 состоится с мыса Канаверал в Соединенных Штатах.
Космический аппарат будет предоставлять информацию о состоянии экологии, сельского хозяйства и водоемов.
Фото: КБ "Південне"
Как сообщает "Суспільне", информацию с украинского спутника будут обрабатывать в Житомире. В Полесском национальном университете размещена станция приема, а также создан центр космических наблюдений.
"Запускает его компания "SpaceX" Илона Маска. 13 января, в 17 часов 25 минут по киевскому времени, если будут позволять погодные условия, состоится запуск. Этот аппарат позволит получать снимки дистанционного зондирования земли с высоким разрешением – до 8 метров", – сказал Сергей Мамрай, руководитель лаборатории центра космических наблюдений.
На оборудование Полесской национальный университет потратил три миллиона гривен.
Старт Falcon 9 с украинским спутником состоится в рамках миссии Transporter 3. Прямую трансляцию запуска можно будет посмотреть в YouTube.