Резкое потепление: житомирян предупреждают об опасности падения сосулек

В Житомире после сильных холодов ожидается резкое потепление. Из-за повышения температуры воздуха возникает риск падения сосулек с крыш и больших деревьев на прохожих. Об этом предупреждает ЖГС
.
"Уважаемые граждане, за последнюю декаду в городе выпало более двух третей месячной нормы осадков, в результате чего на крышах жилых домов, зданий и сооружений накопилось большое количество снега. По прогнозу Житомирского областного центра по гидрометеорологии в ближайшие дни на территории города ожидается повышение температурных показателей, что приведет к активному образованию ледовых наростов и сосулек", – говорится в сообщении городского совета.
Падение этих ледовых образований и снежных масс с крыш может привести к травмированию людей, повреждению личных транспортных средств, нанесению другого материального ущерба.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета призывает руководителей предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых находятся дома, здания и сооружения, управляющих многоквартирных домов, руководителей ЖСК, ОСМД и других организаций организовать своевременную уборку снега и сосульок с крыш, обеспечить своевременную очистку внутренних и внешних систем водоотвода, а в случае невозможности – ограждение опасных участков территории в пределах своей ответственности.
Житомирян просят быть особенно бдительными во время пребывания на улицах и во дворах города.
Проходя вдоль домов, зданий и сооружений убедитесь в отсутствии угрозы падения с крыш снега и сосулек, обходите места, обозначенные цветными лентами и предупредительными знаками.