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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 13 » 12:32:57

Резкое потепление: житомирян предупреждают об опасности падения сосулек

Вчера, 12:32:57 748 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Резкое потепление: житомирян предупреждают об опасности падения сосулек

 В Житомире после сильных холодов ожидается резкое потепление. Из-за повышения температуры воздуха возникает риск падения сосулек с крыш и больших деревьев на прохожих. Об этом предупреждает ЖГС.
 

"Уважаемые граждане, за последнюю декаду в городе выпало более двух третей месячной нормы осадков, в результате чего на крышах жилых домов, зданий и сооружений накопилось большое количество снега. По прогнозу Житомирского областного центра по гидрометеорологии в ближайшие дни на территории города ожидается повышение температурных показателей, что приведет к активному образованию ледовых наростов и сосулек", – говорится в сообщении городского совета.


Падение этих ледовых образований и снежных масс с крыш может привести к травмированию людей, повреждению личных транспортных средств, нанесению другого материального ущерба.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета призывает руководителей предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых находятся дома, здания и сооружения, управляющих многоквартирных домов, руководителей ЖСК, ОСМД и других организаций организовать своевременную уборку снега и сосульок с крыш, обеспечить своевременную очистку внутренних и внешних систем водоотвода, а в случае невозможности – ограждение опасных участков территории в пределах своей ответственности.

Житомирян просят быть особенно бдительными во время пребывания на улицах и во дворах города.

Проходя вдоль домов, зданий и сооружений убедитесь в отсутствии угрозы падения с крыш снега и сосулек, обходите места, обозначенные цветными лентами и предупредительными знаками.
Тэги: Житомир, потепление, сосульки
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