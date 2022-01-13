Резкое потепление: житомирян предупреждают об опасности падения сосулек

"Уважаемые граждане, за последнюю декаду в городе выпало более двух третей месячной нормы осадков, в результате чего на крышах жилых домов, зданий и сооружений накопилось большое количество снега. По прогнозу Житомирского областного центра по гидрометеорологии в ближайшие дни на территории города ожидается повышение температурных показателей, что приведет к активному образованию ледовых наростов и сосулек", – говорится в сообщении городского совета.