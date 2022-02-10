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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 10 » 11:52:34

Пришло потепление: житомирян призывают не выходить на замерзшие водоемы

Сегодня, 11:52:34 459 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пришло потепление: житомирян призывают не выходить на замерзшие водоемы

 По прогнозу областного центра гидрометеорологии в ближайшие дни в Житомире воздух прогреется до 7 градусов тепла. Это существенно повлияет на состояние ледового покрова на водоемах. Лед станет значительно тоньше.

Как объясняют в ЖГС, в первую очередь это касается водоемов с течением, растительностью и с поврежденными участками льда.

Несмотря на потенциальную опасность, рыбаки-любители продолжают обустраиваться на реках и прудах, а взрослые и дети совершают прогулки по льду.
 

«Хотя толщина льда еще сохраняется в пределах 15 см, , однако верхний слой воды на нем, появившийся вследствие таяния, изменяет структуру льда. Он становится более хрупким и более ломким», - говорит начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения городского совета Николай Дидкивский.


В связи с этим жителей Житомира и громады призывают воздержаться от выхода на лед.
Тэги: потепление, Житомир, тонкий лед
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