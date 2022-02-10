Пришло потепление: житомирян призывают не выходить на замерзшие водоемы

«Хотя толщина льда еще сохраняется в пределах 15 см, , однако верхний слой воды на нем, появившийся вследствие таяния, изменяет структуру льда. Он становится более хрупким и более ломким», - говорит начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения городского совета Николай Дидкивский.