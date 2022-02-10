Пришло потепление: житомирян призывают не выходить на замерзшие водоемы

По прогнозу областного центра гидрометеорологии в ближайшие дни в Житомире воздух прогреется до 7 градусов тепла. Это существенно повлияет на состояние ледового покрова на водоемах. Лед станет значительно тоньше.
Как объясняют в ЖГС
, в первую очередь это касается водоемов с течением, растительностью и с поврежденными участками льда.
Несмотря на потенциальную опасность, рыбаки-любители продолжают обустраиваться на реках и прудах, а взрослые и дети совершают прогулки по льду.
«Хотя толщина льда еще сохраняется в пределах 15 см, , однако верхний слой воды на нем, появившийся вследствие таяния, изменяет структуру льда. Он становится более хрупким и более ломким», - говорит начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения городского совета Николай Дидкивский.
В связи с этим жителей Житомира и громады призывают воздержаться от выхода на лед.