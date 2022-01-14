Установили рекорд Украины: на Житомирщине 4,5 часа подряд пели колядки и щедровки

В городе Олевск на Житомирщине установили рекорд Украины, непрерывно исполняя в течение 4,5 часов колядки и щедровки. Об этом сообщил
Олевский городской совет.
"13 января в Олевске установили рекорд Украины по самому длинному непрерывному исполнению колядок и щедровок в концертной программе. Все это происходило возле главной елки громады", – говорится в сообщении.
Колядки и щедровки с особым местным наречием пели почти 4,5 часа подряд. Самой старой колядке, которую исполнили, более 100 лет.
В мероприятии приняли участие более 300 участников.
Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины в категории "Массовые мероприятия, искусство".
"Цель рекорда – популяризировать полесские аутентичные колядки и щедровки, а также возродить и сохранить духовно-культурное наследие региона"
, – добавили в горсовете Олевска.