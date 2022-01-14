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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 14 » 08:24:54

Установили рекорд Украины: на Житомирщине 4,5 часа подряд пели колядки и щедровки

Вчера, 08:24:54 1644 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Установили рекорд Украины: на Житомирщине 4,5 часа подряд пели колядки и щедровки

 В городе Олевск на Житомирщине установили рекорд Украины, непрерывно исполняя в течение 4,5 часов колядки и щедровки. Об этом сообщил Олевский городской совет.
 

"13 января в Олевске установили рекорд Украины по самому длинному непрерывному исполнению колядок и щедровок в концертной программе. Все это происходило возле главной елки громады", – говорится в сообщении.


Колядки и щедровки с особым местным наречием пели почти 4,5 часа подряд. Самой старой колядке, которую исполнили, более 100 лет. 

В мероприятии приняли участие более 300 участников.

Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины в категории "Массовые мероприятия, искусство". 

"Цель рекорда – популяризировать полесские аутентичные колядки и щедровки, а также возродить и сохранить духовно-культурное наследие региона", – добавили в горсовете Олевска.
Тэги: колядки, рекорд, Олевск, щедровки
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Комментариев: 2
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 14:32:03, Вчера [Материал]

Поздравляю. Яркое достижение кугутской субкультуры.

Как-то лет двадцать назад видела сюжет по телевидению, где показывали двух негров из какой-то отсталой африканской страны, которые сутки непрерывно барабанили в барабаны в надежде всех впечатлить своим подвигом, тем самым рассказать всему миру об их чудесной стране и её культуре.
predi
2 predi (predi)   • 21:21:05, Вчера [Материал]

Тобі кацапка таке поребриковське відео ближче до душі?
Яка "культура" і ментальність, це твої родичи?
https://www.youtube.com/watch?v=odr5PVPnoGE&t=20s
То ж вітаю і тебе. Йди в своє стадо аморальних баранів і насолоджуйся своєю "культурою", але дивись не обригайся разом з ними.
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