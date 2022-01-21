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Проезд в автобусе Житомир – Киев подорожает до 140 гривен

Сегодня, 16:27:59 88 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Проезд в автобусе Житомир – Киев подорожает до 140 гривен

 В автобусах сообщением Житомир-Киев поднимают стоимость проезда. Уже с 28-30 января за проезд придется заплатить 140 гривен.

Об этом говорится в объявлениях, которые 21 января появились в маршрутках Житомир-Киев, передает Житомир инфо.
 

«Уважаемые пассажиры, в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и комплектующие автобусов, для обеспечения осуществления перевозок, стоимость проезда на маршруте Житомир-Киев с 28.01.2022 года повышается и составит 140 грн. Спасибо за понимание», – говорится в объявлениях в автобусах.


Фото: Житомир инфо


В маршрутках, отправляющихся в Киев с автостанции на Житнем рынке, проезд подорожает с 28 января, в автобусах с площади Победы – с 29 января, с автовокзала – с 30 января.

В настоящее время стоимость поездки составляет 120 грн.

Как сообщал «Журнал Житомира», с 29 января в Житомире подорожает стоимость проезда в электротранспорте, коммунальных автобусах и в частных маршрутках.
Тэги: маршрутки, стоимость проезда, Житомир-Киев
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