Проезд в автобусе Житомир – Киев подорожает до 140 гривен

В автобусах сообщением Житомир-Киев поднимают стоимость проезда. Уже с 28-30 января за проезд придется заплатить 140 гривен.
Об этом говорится в объявлениях, которые 21 января появились в маршрутках Житомир-Киев, передает Житомир инфо
.
«Уважаемые пассажиры, в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и комплектующие автобусов, для обеспечения осуществления перевозок, стоимость проезда на маршруте Житомир-Киев с 28.01.2022 года повышается и составит 140 грн. Спасибо за понимание», – говорится в объявлениях в автобусах.
Фото: Житомир инфо
В маршрутках, отправляющихся в Киев с автостанции на Житнем рынке, проезд подорожает с 28 января, в автобусах с площади Победы – с 29 января, с автовокзала – с 30 января.
В настоящее время стоимость поездки составляет 120 грн.
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 29 января в Житомире подорожает стоимость проезда
в электротранспорте, коммунальных автобусах и в частных маршрутках.