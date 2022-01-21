Проезд в автобусе Житомир – Киев подорожает до 140 гривен

«Уважаемые пассажиры, в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и комплектующие автобусов, для обеспечения осуществления перевозок, стоимость проезда на маршруте Житомир-Киев с 28.01.2022 года повышается и составит 140 грн. Спасибо за понимание», – говорится в объявлениях в автобусах.