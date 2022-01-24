Минобороны подготовило новый приказ о воинском учете женщин: предлагают сократить перечень профессий

"Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", - сказал министр обороны Алексей Резников.