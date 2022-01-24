Минобороны подготовило новый приказ о воинском учете женщин: предлагают сократить перечень профессий

Министерство обороны подготовило новую редакцию приказа о воинском учете для женщин. В новой редакции оставили 6 профессий и 14 специальностей, по которым предусмотрено взятие женщин на воинский учет.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины
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"Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", - сказал министр обороны Алексей Резников.
Преимущественно речь идет о специальностях в сферах медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т. д.
Окончательный список пообещали утвердить после обсуждения со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Службой внешней разведки.
Кроме того, в новой редакции хотят разрешить Генеральному штабу пересматривать этот перечень в случае необходимости.
Также Резников опроверг информацию, что украинкам грозят штрафы за несвоевременную постановку на учет. По словам министра, законодательство не предусматривает наказания для лиц, которые впервые становятся на воинский учет.
Воинский учет женщин
Министерство обороны ранее расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет как военнообязанных. Об этом говорится в приказе Министерства №313, принятом 11 октября 2021 года. Документ вступил в силу 17 декабря.
На сегодняшний день в перечень входят такие профессии как: врачи, музыканты, программисты, социальные работники, журналисты, юристы, работники ресторанов и отелей, делопроизводители, бухгалтеры, рекламщики и другие. С полным перечнем профессий, представители которых должны встать на воинский учет в Украине, можно ознакомиться здесь
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