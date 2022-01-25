Дорожники латают трассу Киев-Чоп. В планах – замена всего покрытия

На трассе Киев – Чоп в Житомирской области проводят ремонтные работы по ликвидации выбоин. На участках трассы работают 13 подрядных организаций. Об этом сообщили
в Службе автомобильных дорог (САД).
Аварийный ямочный ремонт производится холодным асфальтобетоном. С начала года ликвидировано около 1300 квадратных метров ям.
Нынешние работы – это вынужденная, временная мера. Служба автомобильных дорог уже объявила тендер на ремонт автомобильной дороги с заменой верхнего слоя.
"Речь идет об участках на км 68+340 – км 129+600 (Киевское направление), км 151+730 – км 258+513 (Ровенское направление), восточный подъезд к г. Житомиру км 0+000 – км 2+834 , восточный подъезд к г. Новоград-Волынскому км 0+000 – км 3+043, западный подъезд к г. Новоград-Волынскому км 0+000 – км 1+555", – сообщили в САД.
Последний масштабный ремонт трассы Киев – Чоп происходил в Украине накануне Евро-2012.