Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 25 Января 2022    11:20:07
|
Главная » Новости » Житомир » 2022 » Январь » 25 » 10:41:58

Дорожники латают трассу Киев-Чоп. В планах – замена всего покрытия

Сегодня, 10:41:58 177 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Дорожники латают трассу Киев-Чоп. В планах – замена всего покрытия

 На трассе Киев – Чоп в Житомирской области проводят ремонтные работы по ликвидации выбоин. На участках трассы работают 13 подрядных организаций. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог (САД).

Аварийный ямочный ремонт производится холодным асфальтобетоном. С начала года ликвидировано около 1300 квадратных метров ям.

Нынешние работы – это вынужденная, временная мера. Служба автомобильных дорог уже объявила тендер на ремонт автомобильной дороги с заменой верхнего слоя.
 

"Речь идет об участках на км 68+340 – км 129+600 (Киевское направление), км 151+730 – км 258+513 (Ровенское направление), восточный подъезд к г. Житомиру км 0+000 – км 2+834 , восточный подъезд к г. Новоград-Волынскому км 0+000 – км 3+043, западный подъезд к г. Новоград-Волынскому км 0+000 – км 1+555", – сообщили в САД.


Последний масштабный ремонт трассы Киев – Чоп происходил в Украине накануне Евро-2012.
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область, Киев-Чоп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus