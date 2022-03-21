Жена Котвицкого Анастасия вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов. ФОТО

За рулём находилась гражданка Венгрии

Так, 14 марта на пункт "Вилок" Закарпатской таможни прибыл автомобиль Opel Vivaro. За рулем, а также в качестве одного из пассажиров находились граждане Венгрии. Другими пассажирками оказались Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер. При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотра вещей не провели.

Однако по данным источников УП, впоследствии оказалось, что Котвицкая на территории таможенного поста, веротяно, "Тисабеч" (Венгрия) все же задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро.

"Указанная информация проверяется, поскольку официальный ответ на запрос Закарпатской таможни и 27 пограничного отряда ГПСУ от смежной стороны не поступал".

Детали преступления

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Украинской правды, в ГБР уже находится уголовное производство №62022140050000058 от 20.03.2022ю

Отмечается, что работники Государственного бюро расследований получили информацию о возможном нарушении закона сотрудниками Закарпатской таможни, что связано с незаконным перемещением через государственную границу значительных сумм денежных средств.

Бизнесмен Сеяр Куршутов написал в Facebook, что Котвицкая была вынуждена задекларировать эти миллионы только потому, что венгерская таможня их нашла, в то же время украинские таможенники чемоданы с деньгами "не заметили".

Что говорит Игорь Котвицкий

В то же время в комментарии СМИ Котвицкий заявил: распространяемая информация не соответствует действительности.

Он утверждает, что его жену никто не задерживал. Более того: она якобы пересекала госграницу еще неделю назад, готовясь к появлению на свет малыша, а после – сама вернулась обратно.

"Она уезжала неделю назад и договаривалась о родах, где рожать и у кого! Нам за 10-12 дней срок. Должны были рожать в "Аисте", в Буче, но там все разбомбили", – пояснил политический деятель.

Он назвал историю с деньгами в чемоданах очень неприятной выдумкой. "Все мои деньги находятся в украинских банках, я ничего не вывозил. Помогаю из Закарпатья гуманитарной помощью для родного Харькова. Но кому даже сейчас скучно живется без политики и "сенсаций". Пусть протоколы покажут или что там есть", – заявил Котвицкий.







Чемоданы, запакованные миллионами долларов и евро. ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕЯРА КУРШУТОВА "Пока жена в Украине вместе со мной. Поедет на следующей неделе", – добавил бывший народный депутат.