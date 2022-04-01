Учительнице Ирине Ген грозит 10 лет тюрьмы за такой диалог в школе Пензы. Расшифровка разговора

По ходу дела Ирина Ген заявила школьницам, что они в целом ничего не знают о ситуации, так как для этого нужно изучать множество источников. Однако девочки из поколения Z, кажется, с оппозиционными взглядами преподавательницы не согласились, поэтому аудио разговора попало к правоохранителям.

Текстовая версия диалога пензенской учительницы

Эту речь ученики передали правоохранителям, которые возбудили уголовное дело о фейках про Вооруженные силы России. Канал «7x7» публикует текстовую версию записи:

— Россию же не допустили на соревнования Европы, ее отменили.

— Я считаю, что это правильно.

— Почему?

— Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить! Вообще не понятно, причем тут Западная Украина?! До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще-то суверенное государство, там суверенное правительство.

— Но мы же не знаем всех тонкостей.

— Вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете.

— Никто не знает.

— Потому что я смотрю разные… Я смотрю 100, 200 разных независимых источников. А вы ни одного источника не посмотрели… У нас тоталитарный режим. Любое инакомыслие считается мыслепреступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас отъеду <…> на 15 лет. Конечно, это неправильно, вы тут не причем. Я согласна. Но мы страна-изгой, мы Северная Корея. Страна-изгой! Нас никуда теперь не принимают, потому что вот… Мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а куда деваться? Вот такие вот… А когда ты хотела в Чехию-то поехать?

— В июне должна она была быть.

— Уже прям 100 процентов?

— Да, в июне должна была быть.

Нет, к июню ничего не поменяется, моя хорошая. Ну, в ЛНР поедешь, там карате. В ДНР поедешь.

Видео-аудио разговора учителя с учениками

Женщина всё же ошиблась — ей светит не 15, а 10 лет лишения свободы.