Кто такая Саша Скочиленко, которую хотят посадить на 10 лет за фразу про Мариуполь

В конце марта 2022 года российская художница и музыкантка Саша Скочиленко в Петербурге зашла в супермаркет «Перекресток» и заменила один из ценников на информацию о бомбежке школы искусств в украинском Мариуполе. На этой неделе Сашу арестовали.

Акцию с ценниками запустило «Феминистское антивоенное сопротивление». В Петербурге за участие в ней, помимо Скочиленко, задержали еще двух человек: на обоих составили административные протоколы о дискредитации российской армии и отпустили.

А вот Саша стала фигуранткой уголовного дела. Как пояснил The Village ее адвокат Дмитрий Герасимов, на других переклеенных «ценниках» не было утверждений о фактах — только лозунги: «А на Сашином было утверждение о действиях, якобы совершенных Вооруженными силами в Мариуполе».

Скочиленко будут судить за ​​«публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Рассказываем, как Саша жила до ареста, кто на нее донес, и каково ей — человеку с целиакией (непереносимостью глютена) — будет в СИЗО.







В следственном изоляторе Скочиленко пробудет до конца мая

Утром в понедельник, 11 апреля, к знакомому Саши Скочиленко, музыканту, пришли сотрудники полиции. Саша выехала к нему — затем оба перестали выходить на связь.

Позже выяснилось, что в тот же день у самой Скочиленко прошел обыск. Как рассказал The Village адвокат Дмитрий Герасимов, правоохранители искали одежду, в которой Саша была в «Перекрестке», а также принтер, на котором она распечатала «ценник». В итоге у нее изъяли компьютер и телефон. Скочиленко задержали. Ее друга-музыканта — нет.

Оказалось, на Сашу пожаловалась покупательница — пожилая жительница Васильевского острова (ее имя не разглашают). Герасимов рассказывает, что «сначала она обратилась к охраннику „Перекрестка“, но он пожал плечами. Кассир также не понял, чего от него хочет покупательница. Он позвал по громкой связи администратора, тот все не шел, женщина психанула и ушла, никого не дождавшись». Сразу после этого «бдительная покупательница» обратилась в полицию.

В среду, 13 апреля, в Василеостровском районном суде прошло заседание по мере пресечения. Судья Елена Владимировна Леонова, как передавала «Бумага», заявила, что Скочиленко «обвиняется в совершении тяжкого деяния против общественной безопасности»:

судья отметила, что Саша якобы может скрыться, не проживает по месту регистрации,

может уничтожить доказательства,

а также имеет «сестру во Франции», «друзей в Украине» и «подругу в эмиграции»».

Друг Скочиленко Алексей Белозеров, который был на заседании, рассказал The Village, что «физически Саша, кажется, в порядке (насколько можно считать „порядком“ пребывание в изоляторе). Шла сама, отвечала на вопросы судьи. Видимых телесных повреждений на открытых участках не было, если не считать рук (вероятно, следы от наручников)».

На заседании Саша действительно была в наручниках и за решеткой. Судья отправила ее в СИЗО до 31 мая включительно. На момент публикации Скочиленко находится в изоляторе временного содержания Василеостровского района.

Скочиленко снимала видео для газеты «Бумага»

Саше Скочиленко 31 год. Алексей Белозеров дружит с ней последние 16 лет — со старших классов гимназии № 11, в которой они вместе учились. Он характеризует ее как человека, «не желающего идти на сделки с совестью, на уступки общественному вкусу»: «Это не постоянный бунт, но нежелание срезать углы, встраиваться в иерархии».

Вероятно, этим нежеланием можно объяснить отсутствие у Саши понятного статуса и линейной карьеры. «В разных интервью меня называли и художницей из Петербурга, и мультипликатором, и актрисой, и много еще кем. Не хочу иметь какую-то определенную профессию. В общем-то, я ее и не имею», — рассказывала Скочиленко в 2020 году.

Она училась в театральной академии (но бросила), потом на факультете свободных искусств и наук СПбГУ (изучала антропологию, окончила с красным дипломом). Работала оператором, монтажером, няней, вожатой — и кем только не. «Есть такое понятие — энциклопедист. Это люди, для которых поле творчества — сама жизнь, и неважно, на каком именно материале они сейчас созидают. Саша всегда была именно такой», — говорит Алексей.

В 2010-х Скочиленко сотрудничала с интернет-газетой «Бумага».

Кирилл Артеменко сооснователь «Бумаги»

С Сашей мы знакомы лет 16, со школы: мы вместе участвовали в программе для школьников «Игра ума» на «Пятом канале». Саша играла за 11-ю гимназию, я — за 239-й лицей. Мы дружили командами. Саша тогда запомнилась мне как девушка с гитарой, которая классно пела, была приветливой и дружелюбной.

Когда мы начали делать первое студенческое издание в интернете Саша пришла к нам с предложением снимать видео, чтобы бесплатно помочь медиа, которое ей нравилось. Когда начались протесты 2011–2012 годов, Саша отважно работала, документируя происходящее как художник и журналист. При этом журналистом она себя никогда не считала. Сама в событиях не участвовала, хотя сочувствовала им. Как документалист она присутствовала и на разных ЛГБТ-акциях. Саша открытая бисексуалка — и ощущала давление на ЛГБТ-людей как личную боль.

Так мы эпизодически работали года до 2015–2016-х. Потом ей стало интересно заниматься своими делами. Мы по-прежнему общались, но работали вместе все меньше.

Прошлой осенью Саша приходила к нам записывать аудиокнигу. Она спросила, можно ли сделать это «за небольшие деньги». Я ответил: «Саш, ну ты издеваешься, что ли, какие деньги». Она была искренне удивлена, что мы готовы дать ей бесплатно записаться. Она такой человек, который всегда удивляется, когда люди ведут себя нормально, хотя сама со всеми ведет себя по-доброму и порядочно, всегда готова помочь.

Сашу судят по абсурдной политической статье. Это настоящая репрессия против безобидного доброго и порядочного человека, который должен быть всем примером, а не сидеть в клетке и ходить в наручниках. Я уверен, что рано или поздно Саша окажется на свободе, будет дальше петь песни и писать книги.

Самый известный проект Скочиленко — «Книга о депрессии»

У Саши биполярное расстройство (БАР). Оно проявляется в виде аффективных состояний, в том числе депрессивных. Несколько лет назад в интернет-газете «Бумага» так описывали эти эпизоды: «В периоды гипомании Саша может вдрызг разругаться с друзьями или довести собеседника до слез, потратить много денег на цветастые вещи, ввязывается в авантюру и чувствует себя превосходно. В депрессивный же период Саше не хочется думать о себе. Девушка даже старается не смотреть в зеркало: уверена, что выглядит непривлекательно, что все сделанные ею проекты — ерунда».

В 2014 году Скочиленко выпустила комикс «Книга о депрессии» (а потом еще несколько). Его перевели на английский и украинский языки. Активистка Ксения Щенина пишет, что «Книга о депрессии» и следующая, «Меня никогда не любили» (история о детском опыте и примирении с ним), «когда-то вытащили меня и убедили, что мне нужна помощь».

Ксения Щенина активистка, правозащитница

В 2008 году я узнала, что сильно болею (в 20 лет Ксении диагностировали запущенную форму туберкулеза. — Прим. ред.). Потом были два года лечения в туберкулезной больнице, знакомство с настоящим адом и стигматизированная болезнь, о которой никто не хотел говорить. Как журналист по образованию, я хотела писать об этом, помогать тем, кто болеет. Это очень тяжелая тема. Много историй боли начинают доноситься до тебя, много беспомощности. И вот ты хватаешься за все, зная, как сильно людям нужна поддержка. Каждый день получаешь просьбы, вопросы, сил жить уже особо нет. Падаешь.

В какой-то момент мне попалась книга Саши. И там есть картинка, на которой героиня идет и как будто тащит огромные гири. Это очень точно попало в мое ощущение. А потом — три кадра, на которых каждый новый день чуть светлее предыдущего. И большая Саша, которая помогает себе маленькой.

В общем, книга Саши, наверное, первое, что помогло мне понять: это не я «бракованная», это просто болезнь. Сейчас о депрессии много пишут, есть много разных крутых иллюстраторок, которые помогают разглядеть в себе эти процессы. Но тогда их почти не было. Саше — бесконечная благодарность.

Еще у Саши целиакия, ей нельзя есть продукты с глютеном

Целиакия — это непереносимость некоторых злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя). Поскольку глютен бывает не только в хлебе и макаронах, но и в самых неожиданных продуктах (от колбасы до кетчупа), людям с целиакией требуется строгая диета. Иначе — слабость, переломы, дефицит веса.

Судья Леонова не сочла целиакию основанием для домашнего ареста. Члены Общественной наблюдательной комиссии 14 апреля побывали в василеостровском ИВС и сообщили, что «начальник учреждения ознакомился с информацией об особенностях здоровья Саши, отнесся к ней с пониманием и заверил, что учреждение имеет договор со столовой и может „в случае необходимости“ заменять основные блюда на подходящие»​​.

Саша признается, что заменила ценник в «Перекрестке»

«Говорят: „Воистину, смелость не укорачивает мою жизнь, и трусость не продлевает ее“. Мне кажется, по такому принципу Саша и живет. У нее нашелся ресурс противостоять страху — и личному, и коллективному. У нее есть партнерка, друзья, музыка. И она, очевидно, понимала, что ее действия могут повлечь последствия. Это было предметом постоянных раздумий. Но не нерешительности», — рассказывает друг Скочиленко Алексей Белозеров.

Саша не скрывала пацифистскую позицию, писала о ней в соцсетях. За пару недель до задержания она разработала макеты антивоенных открыток. В марте — участвовала в антивоенном лайве с треком «Последнее слово»:

В ОВД на холодной тюремной лавке Я пытаюсь согреться. И я выхожу, Потому что я не могу иначе.



Свое участие в акции в «Перекрестке» она тоже не опровергает. Ее позиция: «я размещала „ценники“, но информация на них мной воспринималась как правдивая и реальная», — цитирует подзащитную Дмитрий Герасимов. Добавляя, что «статья (часть 2 207.3 Уголовного кодекса РФ. — Прим. ред.) предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение — то есть когда человек считает информацию ложной, но тем не менее ее размещает».

Информация о деле и возможной помощи Саше Скочиленко консолидирована в телеграм-канале. На момент выпуска этого материала на канал подписалось более 1300 пользователей.

Автор: Александр Коряков, The Village