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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Апрель » 6 » 13:47:25

Пожар на вилле Соловьева в Комо: в Италии начали расследование поджога. ВИДЕО

Сегодня, 13:47:30 171 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожар на вилле Соловьева в Комо: в Италии начали расследование поджога. ВИДЕО

 Сегодня утром неизвестные подожгли виллу российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.
 
Сообщается, что поджигатели использовали покрышпокрышки. Пожарные, которых вызвал один из местных жителей, быстро потушили возгорание. Правоохранители начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения, а также связались с самим ведущим.
 
По информации издания, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого оставили некие антироссийские надписи.
Как говорят итальянские журналисты, всего телеведущий владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 млн евро, утверждается в публикации. В марте на виллу на западном берегу озера Комо был наложен арест в связи с попаданием Соловьева в санкционные списки ЕС из-за событий на Украине.
 

 

Два дома в Италии

Как сообщали СМИ, у российского пропагандиста Соловьева обнаружили два объекта недвижимости в Италии. В частности, у Соловьева есть недвижимость в дорогой вилле Мария у озера Комо. Ему принадлежит не вся вилла, а только ее часть.
 
Также располагает пропагандист огромным двухэтажным особняком, купленным его матерью в 2021 году. Особняк оценивают в миллионы евро. У мамы россиянина таких средств не было.
 
Фонд по борьбе с коррупцией отправил заявление о недвижимости пропагандиста в комитет финансовой безопасности Италии.
 
Они также попросили отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".

Наклали санкции на Соловьева:

  • Ранее у Соловьева в Италии арестовали две виллы.
  • Также YouTube заблокировал оба канала Соловьева.
  • Российские пропагандисты вместе с военными и чиновниками попали в список санкций ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе.
Тэги: Соловьев, пожар, Италия
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