Пожар на вилле Соловьева в Комо: в Италии начали расследование поджога. ВИДЕО

Сообщается, что поджигатели использовали покрышпокрышки. Пожарные, которых вызвал один из местных жителей, быстро потушили возгорание. Правоохранители начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения, а также связались с самим ведущим.

По информации издания, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого оставили некие антироссийские надписи.

Как говорят итальянские журналисты, всего телеведущий владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 млн евро, утверждается в публикации. В марте на виллу на западном берегу озера Комо был наложен арест в связи с попаданием Соловьева в санкционные списки ЕС из-за событий на Украине.





Два дома в Италии

Как сообщали СМИ, у российского пропагандиста Соловьева обнаружили два объекта недвижимости в Италии. В частности, у Соловьева есть недвижимость в дорогой вилле Мария у озера Комо. Ему принадлежит не вся вилла, а только ее часть.

Также располагает пропагандист огромным двухэтажным особняком, купленным его матерью в 2021 году. Особняк оценивают в миллионы евро. У мамы россиянина таких средств не было.

Фонд по борьбе с коррупцией отправил заявление о недвижимости пропагандиста в комитет финансовой безопасности Италии.

Они также попросили отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".

Наклали санкции на Соловьева:

Ранее у Соловьева в Италии арестовали две виллы.

Также YouTube заблокировал оба канала Соловьева.

Российские пропагандисты вместе с военными и чиновниками попали в список санкций ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе.