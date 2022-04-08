Трагедия в Краматорске. Ракеты «Точка-У» ударили по вокзалу. ФОТО. ВИДЕО

Об этом сообщает Живой Журнал со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

На вокзале были тысячи людей

Отмечается, что на момент удара на железнодорожном вокзале были тысячи людей. Сейчас на месте работают спасатели и полиция.

"Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины. Рашисти хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Укрзализныци добавили, что во время ракетного обстрела погибли по меньшей мере 39 человек, еще более 100 получили ранения.

Многие люди без рук, ног

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, которые поступают с вокзала после ракетного удара.

«Много людей тяжёлых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно», – заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

В момент обстрела на вокзале находилось около 4-х тысяч человек, которые ожидали эвакуации.



Позже на вокзале нашли обломок ракеты. На ракете надпись "За детей".

Видео 18+ Удар нанесен российскими окупантами - Зеленский Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по вокзалу Краматорска был нанесён российскими оккупантами «Точкой-У» Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по вокзалу Краматорска был нанесён российскими оккупантами «Точкой-У»

«На вокзале находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации... Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже находятся на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. Если оно не будет наказано, то никогда не остановится», - заявил Президент.

Россия: "это не мы"

Сразу после взрывов в Краматорске, на российских СМИ стали писать, что удар был нанесён украинскими военными по украинскому городу, который контролируют украинские военные.



Позже, Минобороны России поспешило опровергнуть нанесение удара Точкой У по вокзалу в Краматорске. Утверждает, что «никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», а также уверяют, что ракеты Точка У якобы применяются только украинскими вооруженными силами.



Пропагандисты также включились в работу и начали рассказывать, что "Точки-У" нет на вооружении РФ, но это оказалось неправдой.

Для справки: Баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" есть только у россиян, тогда как ракетные комплексы "Точка-У" есть и в России, и в Украине (есть много видео-подтверждений).

Ещё одно подтверждение

Беларусские коллеги пишут, что в феврале на территории Беларуси во время совместных учений РФ и РБ «Союзная решимость – 2022» осуществлялись пуски ракет тактическими комплексами «Точка-У».

​​​​​​Запуск двух ракет



​​​​​​

Видео появилось в телеграм-канале «

Незадолго до сообщений о ракетном ударе по Краматорску в телеграме опубликовали видео запуска двух ракет.​​​​​​Видео появилось в телеграм-канале « Типичный Донецк ». Как сообщается в посте, запуск был произведен из Шахтерска – города, который находится под контролем сил ДНР.

Кто обстрелял Краматорск на самом деле?

Отметим, что в отличие от удара по Донецку в прошлом месяце, РЧ упала на землю и явно не перевернулась при падении, иначе развалилась бы на части, поэтому мы считаем этот метод определения траектории применимым. Минобороны РФ также указывает на юго-западное направление прилета, утверждая, что пуск был произведен из подконтрольного Украине Доброполья. Однако в юго-юго-западном направлении (например, южнее Угледара и в районе Великой Новоселки) в пределах дальности полета ракеты «Точки-У» (120 км) имеются позиции российских и «сепаратистских» сил, то есть пуск вполне мог быть осуществлен оттуда.

Если же пренебречь направлением РЧ, то можно допустить, что пуск был осуществлен из подконтрольного «ДНР» Шахтерска к юго-востоку от Краматорска, где незадолго до попадания отмечался пуск неких ракет — в таком случае, возможно, рано или поздно будет найдена и вторая ракетная часть.

При этом опубликованные пророссийскими каналами отчеты о попадании по «скоплению ВСУ» вряд ли могут служить непосредственным признанием вины — по нашему опыту, подобные каналы часто репостят найденные в интернете кадры обстрелов жилых кварталов и выдают их за удары по украинским военным объектам. Куда более подозрительно выглядят предупреждения, опубликованные пророссийским каналом в ночь с 7 на 8 апреля, где жителям Славянска и Краматорска советуют не эвакуироваться железнодорожным транспортом. Кроме того, российское Минобороны само неоднократно сообщало (в т. ч. и сегодня) об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска. Буквально накануне представитель украинской железнодорожной компании «Укрзалізниця» Александр Камышин сообщал, что в результате удара по путепроводу в районе Барвенкова были задержаны три эвакуационных поезда.

МО РФ аппелирует к тому, что на вооружении России якобы нет комплексов «Точка-У». В который раз напомним, что еще в конце прошлого года сообщалось, что созданная незадолго до этого 47-я ракетная бригада 8-й армии (дислоцированной к востоку от Донбасса) имеет на вооружении «Точки-У» (их можно увидеть в репортаже местного телевидения). Бригадный комплект «Искандер-М» 47 рбр получила только 26 января этого года, менее чем за месяц до вторжения, и едва ли успела его освоить.

Известно и об использовании Россией комплексов «Точка-У» на Киевском направлении — эшелон с пусковыми установками со знаком V был снят в Гомеле (РБ) во время вывода войск из Киевской области. О поставке этих комплексов в Беларусь ранее сообщали активисты проекта «МотолькоПомоги». Такие комплексы есть и у Беларуси, но отличаются характерным камуфляжем. Кроме того, мы ни разу не видели технику ВС РБ, обозначенную литерой V. Согласно данным РЖД, этот эшелон проследовал в Белгородскую область, где, видимо, комплексы должны принять участие в наступлении на Донбасс.

Вариант «провокации Украины», который педалирует МО РФ, представляется нам невероятным хотя бы потому, что украинцы не стали бы рисковать стратегически важным вокзалом (который используется для снабжения и переброски подкреплений) ради «провокации» в условиях, когда свидетельств обстрелов жилых кварталов и так более чем достаточно. Обвинение Украины в «срыве эвакуации» не выдерживает критики, поскольку местные власти и правительство активно призывают жителей эвакуироваться и вывозят их любыми способами, в том числе автотранспортом. Никто не сделал больше для «срыва эвакуации», чем российские военные, которые в последние дни, как мы писали выше, бьют по железнодорожным узлам.