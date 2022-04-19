В России растет рынок подделок из-за дефицита брендовых товаров в 2022 году - СМИ

Журналисты ЖЖ ИНФО выяснили, что ​​​​чаще всего подделывают в России:

Алкоголь.

Каждая 20-ая бутылка крепкого алкоголя и каждая 10-ая бутылка пива — фальсификат. Наиболее опасные виды поддельного алкоголя — суррогаты.

Табак.

Почти каждая 10-ая пачка — контрафакт. Никто не контролирует процентное содержание никотина, смолы, монооксида в нелегальной табачной продукции, потребитель контрафакта не узнает, содержится ли в его сигаретах ртуть. Самые подделываемые — Fumari, Philip Morris.

Парфюмерия.

Для изготовления поддельного парфюма используются технический спирт и недорогие синтетические ароматизаторы. И зачастую потребитель покупает его осознанно из-за существенной разницы в цене.

Косметика.

Та же история. Популярностью пользуется фальшивая продукция Moroccanoil, Kérastase, Vichy, Chanel, Dior, Givenchy.

Одежда и обувь.

Самые подделываемые бренды: Chanel и Louis Vuitton (сумки), Burberry (сумки, плащи), Christian Louboutin (туфли), Gucci (сумки, футболки, толстовки), Rolex, Nike, Adidas.

Лекарства

На сайте Росздравнадзора регулярно появляется информация о выявлении некачественных и фальсифицированных лекарств. Самые популярные анальгин, цитрамон-П, колдрекс, парацетамол.



Электроника.

Особой популярностью пользуются подделки Apple (iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods), LG (в основном телевизоры), Samsung (смартфоны Samsung Galaxy, Galaxy Watch).

По прогнозу аналитиков, российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года вырос на 10%, до 6,5 трлн рублей. Из них 40% — контрафактные продукты питания, 60% — непродовольственные товары. При этом на онлайн-покупки приходится только 10% подделок.

Аналитики выделили три ведущих категории поддельной продукции: одежда и обувь люксовых брендов (₽273 млрд); кроссовки (₽72 млрд), детские товары (₽30 млрд). Другой контрафакт — это парфюмерия, косметика, мебель, автозапчасти, аксессуары для мобильных телефонов.

В условиях наступившего кризиса люди будут стараться экономить по максимуму — спрос на подделки резко возрастет. Уход многих брендов с российского рынка также поспособствует развитию теневого бизнеса. Еще один важный фактор — параллельный импорт, позволяющий продавать на территории страны товары без разрешения правообладателя.



"Из реального в скорости останется только боль в спине от пахоты на копеечной работе и в зубах — от непрерывного скрежета в ответ на всё происходящее", - пишет блогер Сталин гулаг.

Рынок подделок в России растет в геометрической прогрессии. В апреле 2022 года, подделки на полках магазинов теперь не такая уж редкость. Далеко не всегда этикетка на шампуне или бирка на кроссовках соответствует тому, что на ней заявлено.