Пожар в Твери. В институте космической обороны погибли 7 человек и 20 пострадали. ВИДЕО

В Твери в центральном оборонном научно-исследовательском институте вспыхнул пожар. Семеро человек погибли. Около 20-ти – пострадало. Об этом сообщают российские СМИ в Telegram-каналах, ссылаясь на местное управление МЧС.

Речь идет о НИИ Воздушно-космической обороны. Институт участвовал в разработке ракетного комплекса "Искандер". Спасатели до сих пор не могут потушить огонь в здании.

По данным экстренных служб, пламя охватило несколько этажей, огонь в дальнейшем распространяется по зданию. Предварительно известно, что общая площадь пожара – около одной тысячи квадратных метров. Ему предоставили третий номер сложности. Также сообщается об обрушении крыши здания.



Около 11:00 загорелось помещение на втором этаже. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Огонь моментально распространился по всему зданию, спустя час после возгорания полыхала даже кровля по всей площади. Старый корпус НИИ уничтожен практически полностью.



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